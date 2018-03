Anzeige

Lampertheim.Am vergangenen Wochenende hatte der frischgebackene Meister der zweiten Bundesliga Mitte gegen den entfesselt spielenden Gastgeber Hainhausen keine Chance. Am Ende stand eine klare 5672:6016-Niederlage, die wohl auch in Topform schwer abwendbar gewesen wäre. Mit zwei Änderungen traten die Kegler der SG Lampertheim an. Marco Zimmermann rückte für Peter Suppes ins Team und sollte Erfahrung sammeln.

Zimmermann trat im Startpaar mit Holger Thiemig und Bernd Günderoth an. Er legte mit furiosen 253 Holz los. Thiemig (221) und Günderoth (227) unterstützten allerdings auf den guten Bahnen nur mäßig. Die Hausherren starteten ebenfalls auf niedrigem Niveau und so war die Partie hier noch ausgeglichen. Im zweiten Durchgang war es Holger Thiemig, der mit 238 Holz einigermaßen mithalten konnte. Doch gegen die Hausherren war in diesem Durchgang (289/260/247) kein Kraut gewachsen, und die Gäste lagen schnell mit über 100 Holz im Rückstand. Am Ende notierte Holger Thiemig für ihn enttäuschende 896 Holz und musste gegen seinen Gegenspieler Dominik Menke (970) 74 Zähler abgeben.

Bernd Günderoth spielte mit seinen 907 Holz nur wenig mehr und gab gegen Patrick Himmer (1017) insgesamt 110 Zähler ab. Marco Zimmermann spielte sich mit seiner letzten Bahn (269) auf hervorragende 970 Holz. Mit diesem Ergebnis konnte er mehr als überzeugen, auch wenn er gegen Patrick Fischer (1018) immer noch 48 Zähler abgeben musste.