Unter Folie ist’s gut wachsen

Lampertheim/Bürstadt.Heimischer Bleichspargel steht in Lampertheim wegen seiner Frische und guten Qualität hoch im Kurs. Sobald die Spargelsaison begonnen hat, kaufen viele Verbraucher das Edelgemüse erntefrisch beim Erzeuger ein. Die kurzen Wege schonen die Umwelt, da kaum Kraftstoff verbraucht wird.

„Der Anbau unter der Schwarz-weiß-Taschenfolie hat viele Vorteile“, erklärt Christiane Hartmann vom Spargelhof Hartmann in der Lache. Damit könne die Ernte wesentlich früher beginnen. Sie fügt hinzu: „Im Februar ist die Bedeckung auf die Spargeldämme gekommen. Unsere leichten, sandigen Böden erlauben eine Frühjahrsbedeckung.“ Wenn die milde Wetterlage weiter anhalte, kann sich die Fachfrau vorstellen, dass das weiße Gold Anfang April sprieße.

Die eingesetzte Steuerungsfolie sei aus der Spargelproduktion nicht mehr wegzudenken. „Vor allem ist es eine Kostenfrage, da die Erntehelfer in der Saison nur einmal am Tag auf die Spargelanlagen zum Stechen gehen müssen.“ Unter der schwarzen Folienseite erwärme sich der Boden schneller. Die Sonnenwärme werde gespeichert. Ist es im Frühjahr sehr warm und die Sonne scheint intensiv, werde die weiße Seite der Folie nach oben gedreht, damit die Sonnenstrahlen reflektiert werden. Das ermögliche es den Spargelbauern, so Hartmann, das Königsgemüse über einen langen Zeitraum, längstens bis zum Johannistag, 23. Juni, anbieten können. Außerdem stärke die Produktion den regionalen Anbau.

Folieneinsatz spart Wasser

Noch vor einigen Jahren sei mit durchsichtiger Antitaufolie gearbeitet worden, die aber nach der Ernte entsorgt werden musste. Die Schwarz-weiß-Spargelfolie dagegen halte je nach Qualität bis zu zehn Jahre. Darum sei diese CO2-neutraler und spare Ressourcen ein. „Der Handel möchte frühen Spargel, denn die Kunden wiederum wollten recht bald den ersten Spargel essen. Dank der Folie können wir zeitiger liefern“, erläutert Hartmann. Weiterhin bringe der früheste Spargel mehr Gewinn für die Anbauer. Neben der Ernteverfrühung und den wirtschaftlichen Aspekten, gebe es noch weiteren Nutzen durch die Folien auf den Feldern. „Das Unkraut wird ohne den Einsatz von Herbiziden am Wachstum gehindert“, stellt Hartmann heraus. Obendrein werde die Struktur des Bodens geschützt. „Die Folie verhindert das Austrocknen der Erde. Die Feuchtigkeit bleibt im Boden und der Bewässerungsbedarf sinkt. Der Vorgang ist optimal, weil Spargel viel Wasser braucht“, so die Spargelerzeugerin.

Sie weist darauf hin, dass der Handel und viele Verbraucher die perfekten weißen Gemüsestangen möchten. „Die Klasse eins“, betont Hartmann und ergänzt: „Ohne die Folien würden sich die herauswachsenden Spargelspitzen durch den Lichteinfall schon nach kurzer Zeit lila verfärben. Das Gemüse verändert sich optisch.“ Mancher Kunde schätze jedoch Spargel mit lila Spitzen wegen seines aromatischen Geschmacks.

Der Spargelanbauer Andreas List, seine Familie und sein Personal verwöhnen sich zum Mittagessen mit abwechslungsreichen Speisen, je nach Saison. Dort kommt schon jetzt erntefrischer Bleichspargel auf den Tisch. Denn auf den Anlagen des Spargelbetriebs „Bärli“ in der Bürstädter Gärtnersiedlung wird seit drei Tagen das königliche Gemüse im Glasgewächshaus gestochen.

Zuerst sei der Spargel noch verhalten gewachsen, inzwischen sprießen die Triebe. Für List ist es eine kostenintensive und arbeitsreiche Produktion, aber auch ein lohnendes Geschäft. Auf den Spargeldämmen liegt auch bei ihm eine Schwarz-weiß-Folie, darauf wurden zusätzlich kleine Tunnel gestellt. Der so erzeugte Gewächshauseffekt sorge dafür, dass der Spargelbauer etwa drei bis vier Wochen eher das Gemüse stechen kann als andere Kollegen. „Wir verwenden dafür die frühe, Südwestdeutsche Spargelsorte Ramires“, erklärt List. Das ist eine moderne Sorte mit zeitigen und hohen Erträgen. Inzwischen könne der Landwirt ausreichend Bleichspargelstangen in unterschiedlichen Handelsklassen anbieten. „Zu marktüblichen Preisen“, erläutert List. Er verkauft ab Hof an Privatkunden, an seinen Ständen und an den Großhandel. Ab 12. März steht auch in Lampertheim wieder das Spargelverkaufshäuschen vor dem Müller-Markt in der Otto-Hahn-Straße.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 05.03.2020