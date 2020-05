Unterm Kreuz sind Stadt und Kirche vereint

Lampertheim.Nachdem das Flurkreuz vor der Sankt- Andreas-Kirche im Mai 2019 schwer beschädigt wurde, als ein unbekannter Täter der Jesus-Figur die Beine zerschlug, sorgte dies in weiten Teilen der Bevölkerung für Fassungslosigkeit. Mit diesem Akt von Vandalismus war nicht nur ein christliches Symbol zerstört worden, sondern auch ein historisches Denkmal.

Mancher wollte das Kreuz danach als eine Art Mahnmal so stehen lassen. Doch die meisten Spargelstädter sprachen sich für eine schnelle Restaurierung aus. Doch so einfach war dies nicht. Denn erst musste die Frage geklärt werden: Wem gehört das Flurkreuz eigentlich?

Hilfreich ist da zunächst ein Blick in die Geschichte und den Anlass für die Errichtung des Kreuzes. Rund hundert Jahre lang war Lampertheim immer wieder von Kriegen, Seuchen und Hungersnöten heimgesucht worden. Der 30-jährige Krieg (1618 bis 1648), der Pfälzische Erbfolgekrieg (1688 bis 1697) und der spanische Erbfolgekrieg (1701 bis 1714) hatten Zerstörung und Tod immer wieder auch nach Lampertheim und die nähere Umgebung gebracht. Nun schöpfte die Bevölkerung Hoffnung auf Frieden. Und es wurde der Beschluss gefasst, als Zeichen der Dankbarkeit ein Flurkreuz zu errichten.

Laut einem Eintrag im Lampertheimer Ortsgerichtsprotokoll ließ der damalige Oberschultheiß Schleicher das Flurkreuz am 30. März 1718 im Westen der Stadt, dem sogenannten Unterdorf, am „Bildstöckl“ aufstellen. Geschaffen hatte es der Wormser Bildhauer Glockner. Nachdem das Kreuz sich zunächst im kirchlichen Besitz befand, sei es im Zuge der Säkularisierung durch den Reichsdeputationshauptschluss im Jahre 1803 in weltlichen Besitz übergegangen, erklärt Pfarrer Christian Rauch beim Telefonat mit dieser Redaktion. Deshalb müsse nun doch die Stadt für die Restaurierung aufkommen. Außerdem stehe es auch auf städtischem Boden.

Zuschlag für Dieburger Firma

Doch da sich der Verwaltungsrat der Andreasgemeinde schon seit Monaten mit dem Thema beschäftige, habe man der Stadt angeboten, sich auch um das Einholen der Angebote und die Ausführung zu kümmern. Wie Wolfgang Giffhorn, Mitglied im Verwaltungsrat, erläutert, sei die Entscheidung zugunsten der Firma Löbig aus Dieburg gefallen.

Diese werde nun in mehreren Arbeitsschritten einen Abguss erstellen, aufgrund dessen in der Bildhauerwerkstatt die zerstörten Füße und Unterschenkel der Christusfigur mit Leistädter Sandstein aus der Pfalz nachgebildet werden. Mit der Denkmalpflege des Bischöflichen Ordinariats in Mainz müsse noch abgeklärt werden, ob die Figur danach mit einer Keimfarbe oder mit einer Silikonfarbe neu lasiert werde.

Der Täter, der das Flurkreuz zerstört hat, konnte übrigens nicht ausfindig gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen, so Pfarrer Rauch, wurden inzwischen eingestellt. Die Kosten für die Restaurierung müssen somit von anderen ge-stemmt werden.

Das Besondere an der Errichtung des Kreuzes damals war, dass viele Bewohner Lampertheims, ungeachtet ihres Standes und der Religionszugehörigkeit, einen Obolus dazu leisteten. Dazu gibt es nun Parallelen in der Gegenwart. Denn auch jetzt wollen sich mehrere Beteiligte zusammentun, um die Restaurierung zu ermöglichen. Die katholische Sankt-Andreas-Gemeinde wird 1000 Euro dazugeben, der gleiche Betrag kommt von der evangelischen Lukasgemeinde. Die Bürgerstiftung Lampertheim möchte 500 Euro beisteuern.

Eigentlich, so Pfarrer Rauch, sollte auch die Kollekte des ökumenischen Spargelfestgottesdienstes dafür Verwendung finden. Doch da das Fest im Zuge der Corona-Krise abgesagt worden sei, habe er sich mit einem Spendenaufruf an die Bevölkerung gewandt. Dass Jesus im Moment zerschlagene Beine habe, passe im übertragenen Sinne zu der derzeitigen schweren Situation der Menschen voller Krankheitsängste und Existenzsorgen. Das mutwillig zerstörte, aber bald wieder intakte Kreuz, sei vielleicht gerade deswegen ein ganz besonderes Symbol der Hoffnung in dieser Zeit.

© Südhessen Morgen, Montag, 04.05.2020