Unternehmer gegen C-Trasse

Lampertheim.Auch Lampertheimer Unternehmer und Einzelhändler haben ein Interesse daran, dass die neue Bahntrasse zwischen Frankfurt und Mannheim nicht durch das Waldgebiet bei Neuschloß geht. Sie schließen sich deshalb der Forderung der Bürger, Kommunen und Verbände des Kreises nach einer weitgehenden Bündelung mit den Autobahnen 67 und 6 an.

125 Lampertheimer Unternehmer und Einzelhändler haben ihren Widerstand gegen die drohende Waldzerschneidungs-Trasse „C“ durch ihre Unterschrift bekundet. Die Initiatoren, Armin Kohler und Peter Liermann, begründeten im Pressegespräch ihren Vorstoß, der die Bemühungen der Lampertheimer Bürgerinitiative „Lebensraum vor ICE-Trasse“ (Bila) unterstützen soll.

Ihr Hauptargument gegen die C-Trasse: Sie wirke sich negativ auf den Ruf Lampertheims aus. Und das schon seit Beginn der Diskussion. Wer damit rechnen müsse, dass die Bahnschienen tatsächlich durch den Wald und über ortsnahes Feldgelände geführt werde, neige eher dazu, sich woanders anzusiedeln als in Lampertheim. Die C-Trasse beeinträchtige demnach schon im Vorstadium die Qualität dieses Wohn- und Arbeitsstandorts.

Die Unternehmer mischen sich nun ins Verfahren, weil sie befürchten, dass sich die Chancen in Zeiten des Fachkräftemangels weiter verringerten, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Armin Kohler, Geschäftsführer eines traditionsreichen Lampertheimer Sensoren-Produzenten, erklärte, Arbeitnehmer richteten sich bei der Berufswahl mittlerweile nicht nur nach der Beschaffenheit des künftigen Arbeitsplatzes und der Höhe des Gehalts, sondern zunehmend nach der Höhe der Lebensqualität im Umfeld eines Arbeitsplatzes. Diese Standortfaktoren sähen die Unternehmer durch eine C-Trasse massiv beeinträchtigt. Sie würde obendrein die Entwicklungspotenziale der Stadt in östlicher Richtung einschränken.

Für die Bündelung

Die Unternehmer forderten deshalb von der Bahn, sich bei der für Ende des Jahres erwartete Wahl ihrer Vorzugstrasse für die Bündelungsvariante zu entscheiden. Diese müsse allerdings auch die prognostizierte Zunahme des Güterverkehrs berücksichtigen. Bei dieser Gelegenheit machte Kohler auf die zu erwartende Überlastung der Bestandsstrecken durch Güterverkehr aufmerksam. Stattdessen sollte die Riedbahn für den Ausbau des Personennahverkehrs respektive der S-Bahn ertüchtigt werden. Die Unternehmer gehen überdies davon aus, dass die neue Trasse nicht nur von ICE-Zügen genutzt werde. Bauingenieur Liermann sprach an dieser Stelle von der Notwendigkeit, „perspektivisch zu denken“ und die weiteren Planungen auf aktuelle Verkehrsprognosen zu stützen. Die Unternehmer betonten, sich gegen die drohende Waldzerschneidungs-Trasse zu wehren – „mit allem, was machbar ist“, kündigte Armin Kohler juristische Schritte an.

Bürgermeister Gottfried Störmer machte beim – von der örtlichen Presse sowie von regionalen Radio- und Fernsehsendern rege wahrgenommenen – Pressetermin deutlich, „dass die C-Trasse keine Alternative für uns ist“. Die Unternehmer würdigte er als eine „bedeutende Gruppe“, die für die Wirtschaftskraft Lampertheims stehe. Mit Blick auf das „Jahrhundertwerk“, das er in dem Schienenprojekt sah, lud er die Unternehmer zum „Schulterschluss“ mit der Kommune und ihren Bürgern ein, gemeinsam gegen die C-Trasse vorzugehen. Auch die Landwirte schloss er als eigene Gruppe darin ein. Die Stadt bewerbe sich bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) um das Siegel „Ausgezeichneter Wohnort für Fach- und Führungskräfte“. Diesbezüglich sollten nun geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden. Störmer verwies allerdings auf bisherige Gespräche in den Beteiligungsforen, in denen die Bahnvertreter nicht zu erkennen gegeben hätten, von den Forderungen der Vertreter des Kreises Kenntnis genommen zu haben.

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.07.2019