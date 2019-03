Unternehmer vernetzen sich

Lampertheim.Zum zehnten Mal hatte das Lampertheimer Stadtmarketing in Verbindung mit der Volksbank Darmstadt-Südhessen und der IHK Darmstadt lokale und regionale Unternehmer zu einem gemeinsamen Frühstück eingeladen. Neben der Kontaktpflege ist eine informative Vernetzung das Ziel.

Der Vorstandssprecher der Volksbank, Matthias Martiné, hieß eine stattliche Zahl an Unternehmern willkommen. Das Konsumklima sei immer noch hervorragend, der Arbeitsmarkt bleibe dagegen angespannt, so Martiné. Risiken der Weltwirtschaft bildeten vor allem Handelskriege. Bürgermeister Gottfried Störmer warb anschließend für den Industriestandort Lampertheim. „Wir haben das Potenzial am Ort für Firmengründungen. Nehmen Sie die Chance wahr, die die Stadt bietet“, so Störmer.

Newsletter ab April

Der Leiter des Regiebetriebs Stadtmarketing, Santo Umberti, unterstrich, die Stadt schaffe Rahmenbedingungen, um Unternehmen anzusiedeln und zu expandieren. Die Stadt wolle ein Unternehmens- netzwerk etablieren. Dazu gehöre auch eine eigene Homepage, die ab Mai freigeschaltet sei. Weiterhin geplant sei ab April ein Newsletter speziell für Unternehmen. „Ohne Wirtschaft funktioniert nichts, deshalb wollen wir auch wissen, wo der Schuh drückt“, resümierte Santo Umberti.

Zu jedem Unternehmerfrühstück gehören auch Vorstellungen von Firmen oder Fachvorträge. „Controlling im kleineren Mittelstand“ war das erste Thema, wobei Steffen Sindl von Vectro Controlling Netzwerk für sein Modell der rechnergestützten Unternehmenssteuerung warb. In Hofheim gebe es die Firma Heess mit 115 Mitarbeitern. Härteanlagen für die Industrie mit einer hohen Fertigungstiefe würden hier gebaut, wie der Präsentation zu entnehmen war.

Auch die Firma Nick in Lampertheim ist im Metallgewerbe tätig. 70 Mitarbeiter seien hier beschäftigt, wie Geschäftsführer Markus Stanik berichtete. Im Betrieb kämen hochmoderne Maschine wie beim Laserschweißen zum Einsatz.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.03.2019