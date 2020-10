Unterricht mit Maske anstrengend

Maskenpflicht im Unterricht: Unser Archivbild zeigt eine Klasse aus Bürstadt. © Berno Nix

Lampertheim.Was vor den Ferien noch auf freiwilliger Basis erfolgte, ist seit dieser Woche Pflicht: Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Unterricht ab Jahrgangsstufe fünf. Der Südhessen Morgen hat an den weiterführenden Schulen in Lampertheim nachgefragt, wie die neue Regelung des Kreises Bergstraße aufgenommen worden ist – und wie es Schüler und Lehrern damit geht.

Der Großteil der Mitarbeiter und Schüler akzeptiere die Verfügung „und setzt sie bestmöglich um“, sagt die Rektorin der Alfred-Delp-Schule Sylvia Meier. „Alle sind daran interessiert, sich und andere zu schützen.“ Allerdings: Eltern und Schulelternbeirat gäben auch die Rückmeldung, dass Kinder „sehr müde sind“ und erklärten, sich wenig konzentrieren zu können oder unter Kopfschmerzen zu leiden. Auch Lehrkräfte fühlten sich auf diese Weise belastet, berichtet Meier. Zusätzlich machten sich manche Eltern Sorgen, dass die Kinder ihre Leistung nicht abrufen könnten. „Maskenpausen“ an der frischen Luft, insbesondere vor Arbeiten und Lernkontrollen, Verkürzung von Lernkontrollen, aber auch Spaziergänge auf dem Biedensand seien Maßnahmen, die sich die Alfred-Delp-Schule bereits überlegt habe, um etwas Entlastung zu schaffen, erklärt die Rektorin.

An der Elisabeth-Selbert-Schule habe es an den ersten beiden Tagen nach den Ferien vereinzelt Klagen darüber gegeben, dass der Unterricht mit Mund-Nasen-Schutz „sehr anstrengend“ sei, so der stellvertretende Schulleiter Jürgen Ende. Bei zum Teil acht bis zehn Unterrichtsstunden täglich sei dies auch verständlich. Im Großen und Ganzen würden die verschärften Corona-Regeln aber positiv aufgenommen und problemlos umgesetzt, auch wenn Essen und Trinken momentan nur draußen oder im Klassensaal stattfinden könnten. Was Ende jedoch wirklich stört, ist die „Diskrepanz“ zwischen der Situation innerhalb der Schule und der Situation außerhalb. So müssten sich im Unterricht nun alle an die neuen, strengeren Vorgaben halten, aber im Schulbus säßen die Schüler weiterhin dicht gedrängt – und gemeinsam mit Schülern anderer Schulen. Das sei auch für ihn „einfach nicht logisch“, kritisiert Ende.

Am Lessing-Gymnasium war am Dienstag niemand von der Schulleitung für die Redaktion erreichbar.

