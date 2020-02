Unterricht zum Schnuppern

Hüttenfeld.Am privaten Litauischen Gymnasium stehen die Schnuppertage 2020 an. Wie die Schule mitgeteilt hat, treffen sich die künftigen Schüler der Klasse 5 am Dienstag, 18. Februar. Vom 8.15 Uhr bis 10.40 Uhr findet der Schnupperunterricht in Deutsch, Mathematik und Englisch statt. Um 11 Uhr werden die Mädchen und Jungen von ihren Eltern abgeholt.

Jeweils von 8.15 Uhr bis 13.25 Uhr können künftige Schüler der Klasse 6 am Mittwoch, 19. Februar, der Klasse 9 am Donnerstag, 20. Februar, und der Klasse 10 am Freitag, 21. Februar, Einblick in das schulische Angebot nehmen. Danach können die Schüler von den Eltern abgeholt werden. Interessierte Schüler müssen sich am jeweiligen Tag bis 8.10 Uhr im Gymnasium melden. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 07.02.2020