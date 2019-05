Unterschrift für Standort

Brigitte Stass, Martina Seelinger, Regine Nieter und Gottfried Stoermer. © Nix

LAMPERTHEIM.Sechs Wochen lang haben Regine Nieter und Martina Seelinger für die Initiative „Bürgerhaus/Kulturraum am Biedensand“ gesammelt. Nun haben sie die Unterschriften an Bürgermeister Gottfried Störmer und Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass übergeben. 1401 Lampertheimer haben unterschrieben.

Bedenke man die Kürze der Zeit und die Komplexität des Themas sei das eine „enorme Zahl“, so die Initiatorinnen. Ihr Ziel von 1000 Unterschriften haben sie damit übertroffen. Legt man die rund 24 000 Wahlberechtigten in Lampertheim zugrunde, haben die Frauen davon immerhin über fünf Prozent hinter sich. Die Aktion wollen sie als Appell an die Entscheidungsgremien der Stadt verstanden wissen und ein „Entscheidungshilfe“ liefern. Vor allem aber wollten sie damit „rechtzeitig eine Diskussion von unten“ anstoßen. Lampertheim könne sich nur jetzt mit dem Kreis als Partner dafür entscheiden. Störmer und Stass nahmen die Unterschriften wohlwollend entgegen. Störmer, der sich schon für ein Kulturhaus am Campus positioniert hatte, betonte: „Das ist ein nicht zu überhörendes Argument“. Die Entscheidung bleibe aber eine politische. ksm

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.05.2019