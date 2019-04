Unterschriften abgegeben

Lampertheim/Heppenheim.506 Unterschriften gegen den im Rahmen der Biedensand-Campus-Entwicklung geplanten Abriss der Altrheinhalle hat der Badmintonverein mit Unterschriftenlisten und einer Online-Petition gesammelt. Diese Unterschriften hat Susanne Winkelmann, Vorsitzende des Vereins, am Donnerstagabend in den Briefkasten des Landratsamts eingeworfen – adressiert an den Landrat Christian Engelhardt. Der Verein fürchtet, dass es für seine Mitglieder über längere Zeit keine Trainingsmöglichkeit in Lampertheim geben wird, wenn nicht vor dem Abriss ein Hallenneubau als Ersatz errichtet wird. Alternative Hallen stehen laut Winkelmann nicht zur Verfügung. Der Verein selbst hat nur um die 100 Mitglieder. Aber Mitglieder anderer Vereine, die ebenfalls in der Altrheinhalle trainieren, hätten die Petition auch unterzeichnet. Für Freitag war ein vertrauliches Gespräch zwischen Landrat und Vereinsführung angesetzt, bei dem gemeinsam über alternative Lösungen gesprochen werden sollte. Der Badmintonverein sei sehr an einer Lösung interessiert, zumal er alle Termine, bei denen die Vereine zur Information und Mitsprache eingeladen waren, wahrgenommen hätte, so Winkelmann. Umso ärgerlicher sei es, wenn die Ergebnisse dieser Workshops in der aktuellen Planung nicht auftauchten, bedauert die Vorsitzende. Viele, mit denen sie in den vergangenen Wochen über das Vorhaben des Kreises gesprochen habe, verstünden gar nicht, warum eine gut funktionierende Sporthalle wie die Altrheinhalle abgerissen werden müsste, so Winkelmann. swa

© Südhessen Morgen, Samstag, 13.04.2019