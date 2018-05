Unterstützung für junge Eltern im Alltag

Anzeige

In der Sitzung des Sozialausschusses morgen Abend, 19 Uhr, wird Katharina Naegele, Geschäftsführerin des Familienzentrums, vorstellen, welche weiteren Angebote es in Bensheim gibt und was die Voraussetzungen wären, diese auf Lampertheim auszudehnen.

Umfassendes Angebot

„Wir bieten ein sehr niederschwelliges Angebot für Familien, weil es dafür einen sehr großen Bedarf gibt“, erläutert Naegele im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“. Dabei lag und liegt das Hauptaugenmerk auf der Kindertagespflege, der Aus- und Fortbildung sowie Vermittlung von Tageseltern. Zusätzlich gibt es Babysitterkurse, in denen sich junge Menschen zu Babysittern ausbilden lassen können. Eine Babysitterkartei wurde eingerichtet. Weiterhin bietet das Familienzentrum ein umfangreiches Programm an Kursen und Begegnungsmöglichkeiten sowie Kinder- und Schülerbetreuung in entsprechenden Einrichtungen an.

In diesem Jahr neu hinzugekommen ist ein Angebot, das sich „startHilfe“ nennt. Hierbei vermittelt das Familienzentrum Ehrenamtliche an junge Familien, die gerade in der ersten Zeit nach der Geburt Unterstützung im Alltag brauchen. Hier gebe es einen großen Bedarf, da vielen Eltern die Unterstützung durch Großeltern oder andere Verwandte vor Ort oft fehlt.

Ihnen helfen die so genannten Familienhelden. Sie kommen – gegen ein geringes Entgelt, das der Verein erhält – ein bis zweimal pro Woche für ein paar Stunden und helfen bei alltäglichen Dingen in Familie und Haushalt. Dabei wird die Hilfe ganz individuell auf die Bedürfnisse der Familie abgestimmt. Die Familienhelden werden vom Familienzentrum auf ihre Aufgaben entsprechend vorbereitet und können sich in einem Netzwerk über ihr Engagement austauschen. 14 Familienhelden sind laut Naegele aktuell im Einsatz. In diesem Jahr haben sie bereits über 30 Familien geholfen.

Wer solche Unterstützung nur im Notfall braucht, kann die „schnelleHilfe“ in Anspruch nehmen. Hier kommen die Helfer, um die Kinder zu betreuen oder den Haushalt zu versorgen, wenn beispielsweise Mutter oder Vater akut erkrankt sind und das nicht erledigen können. Diese Hilfe wird oft auch von der Krankenkasse bezahlt. Diese unkomplizierte und umfassende Art der Unterstützung möchte die SPD gerne auch Lampertheimer Familien ermöglichen. Deshalb hat sie das Gespräch mit dem Familienzentrum Bensheim gesucht und hatte Naegele auch schon bei einer Parteiveranstaltung im Alten Rathaus zu Gast. Nun wird sie die Arbeit des Familienzentrums allen in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen vorstellen. Sie kann es sich nach eigenen Aussagen gut vorstellen, dass der Verein auch in Lampertheim das ganze Spektrum an Betreuung und Vermittlung anbietet.

„Mitten im Leben“

Die Räume in der Wormser Straße wären dafür allerdings nicht ausreichend groß. Einige Angebote könnte der Verein eventuell in den Räumen der neuen Kita anbieten, aber für das komplette Programm wäre auch hier der Platz nicht ausreichend. Eine zentrale Lage wäre laut Naegele wünschenswert. In Bensheim residiert der Verein an der Hauptstraße – „mitten im Leben“. Ein Familienzentrum im Herzen der Stadt – das könnte sich Naegele auch für Lampertheim gut vorstellen, gerne auch in Trägerschaft ihres Vereins.

