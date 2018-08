Anzeige

Bürstadt.Ein Gnadenbild, das die Gottesmutter Maria darstellt, wie sie den Leichnam ihres Sohnes in Händen und auf dem Schoß hält, wurde der Legende nach in einem Holunderstrauch nahe Gernsheim aufgefunden und von Gläubigen mehrfach in die dortige Pfarrkirche gebracht. Jedoch kehrt die Pietà des Nachts immer wieder auf unerklärliche Weise an ihren ursprünglichen Fundort zurück, so dass man dort für sie eine Kapelle errichtete. So entstand, versteckt in einem kleinen Waldgelände südöstlich von Gernsheim, der Wallfahrtsort Maria Einsiedel.

Unter dem Leitwort „Gemeinsam im Glauben unterwegs – Geistliche Impulse, Gebet, Gespräch und Radfahren“ nahm sich die Pfarrgruppe Bürstadt dieses Ziel für ihre Wallfahrt. Die Idee dazu entstand auf einem gemeinsamen Wochenende der Pfarrgemeinderäte, bei dem Überlegungen angestellt wurden, wie Glaube und Gebet weiterentwickelt werden können. Die Pilgerfahrt begann um 13 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael. Trotz extremer Hitze fand sich eine kleine Gruppe Fahrradpilger ein. Andere zogen es vor, mit dem Auto zu pilgern.

Nach einer geistlichen Einstimmung durch Pfarrer Igor ging es zur ersten Station nach Biblis zur Pfarrkirche St. Bartholomäus. In der angenehm kühlen Kirche folgten unter dem Leitwort „Sich auf den Weg machen“ ein weiterer geistlicher Impuls und Gebete zum Thema „unterwegs sein“. Die zweite Station der Pilgerfahrt führte im Anschluss in die St. Theresia-Kirche in Groß-Rohrheim. Mit dem Radfahrerpsalm (frei nach Psalm 139) und einem speziellen Vaterunser, das zu Geduld und Rücksichtnahme im Straßenverkehr mahnt, ging dieser geistliche Impuls zu Ende. Die letzte Etappe der Wallfahrt führte die Fahrrad-Pilgergruppe durch die Felder nach Maria Einsiedel. Nach einer kleinen Stärkung und kühlen Getränken bot sich für die mittlerweile rund dreißig Mitglieder der Pfarrgruppe dann Gelegenheit zur Andacht in der Kapelle und zu guten Gesprächen. Die Wallfahrt klang aus mit einem Gottesdienst, den Pfarrer Igor zelebrierte. Die Erhaltung der Schöpfung und der Erde als unseren Lebensraum: „Wir kommen von der Erde, sie nährt und trägt uns, und wir gehen zu ihr zurück. Danken wir Gott für seine Schöpfung und rufen zu den Worten des 104. Psalms: Lobe den Herrn, meine Seele“ war einer der Gottesdienstschwerpunkte. „Erhalte uns eine bewusste Dankbarkeit für jeden Genuss all der wunderbar schmeckenden Früchte und Speisen, die du für uns auf Mutter Erde wachsen lässt.“