Frau Kissel, wie haben Sie die Inthronisation empfunden?

Alina-Sophie Kissel: Ich war vorher schon sehr aufgeregt. Ich habe die Eröffnung zunächst von außerhalb des Festzelts verfolgt. Als ich aber auf die Bühne geführt wurde, hat sich die Aufregung langsam gelegt und ich konnte meine Rede ordentlich halten. Danach ist mir schon eine Last von den Schultern gefallen. Es war ein unvergesslicher Moment für mich. Besonders schön finde ich, dass sich so viele Menschen für mich gefreut haben.

Was ist das Besondere am Amt?

Kissel: Lampertheim ist meine Heimat. Durch die Vereine bin ich hier sehr stark verwurzelt. Ich habe lange beim TV geturnt, bin beim CGT und den LA-Classics dabei. Mit der Inthronisation als Spargelkönigin ist für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Schon als kleines Mädchen habe ich das fasziniert verfolgt. Es ist eine Ehre, den besten Spargel der Welt repräsentieren zu dürfen.

Was haben Sie sich für Ihre Amtszeit vorgenommen?

Kissel: Ich will das Beste daraus machen und so viele Einladungen wie möglich wahrnehmen. Besonders schön ist, dass Bürstadts Sonnenbotschafterin Saskia I. mit mir gemeinsam Abitur gemacht hat. Vielleicht können sich Bürstadt und Lampertheim auch mal gemeinsam blicken lassen (lacht). Ich möchte in dem Jahr viele Erinnerungen fürs Leben sammeln. ksm

