Anzeige

Neuschloß.Da die Gustav-Adolf-Kirche in Hüttenfeld zu klein gewesen wäre, wurden zwölf Konfirmanden der Hüttenfelder Gemeinde und drei der Johannesgemeinde in der Neuschlösser Friedhofskapelle in einem bewegenden Gottesdienst eingesegnet.

Pfarrer Reinald Fuhr, Gemeindepädagogin Astrid Münk-Trindade, vier Jugendmitarbeiter und die Kirchenvorstände beider Gemeinden sorgten für einen Tag, den die frischgebackenen Gemeindemitglieder wohl nicht so schnell vergessen werden.

Unter die Haut gingen auch die Songs „When we were young“ und „Stand by me“, die die 14-jährige Jessina Bollinger für ihre Altersgenossen vortrug. Der Posaunenchor der Johannesgemeinde untermalte ebenfalls den Gottesdienst eindrucksvoll. ron