Unwetter beendet "Tanz der Bässe"

Vor wenigen Tagen wirkte es noch ein undenkbares Szenario, am Samstagabend wurde es aber Wirklichkeit. Wegen mehrerer Unwetter musste die achte Auflage des Elektrofestivals „Tanz der Bässe“ auf dem Gelände der Biedensand-Bäder vorzeitig beendet werden. Etwa 5000 Menschen wurden etwa vier Stunden vor dem geplanten Ende der Party in der benachbarten Hans-Pfeiffer-Halle in Sicherheit gebracht. Bis auf Unmutsäußerungen lief die Räumung des Geländes friedlich, verletzt wurde niemand.

Plötzlich ging die Musik aus

Dabei hätte alles so schön sein können. Die Boxen dröhnten und vibrierten, die elektronischen Beats schaukelten sich gegenseitig hoch, bis die Spannung kaum noch auszuhalten war. Als das DJ-Duo „Teenage Mutants“ den zweiten Floor aufmischte, kam der Schock. Auf dem gesamten Festivalgelände ging die Musik aus. Über Lautsprecher wurden Besucher gegen 19 Uhr gebeten, sich wegen des drohenden Unwetters in der Hans-Pfeiffer-Halle in Sicherheit zu bringen. Da es zu diesem Zeitpunkt nur genieselt hatte, nahmen viele Feiernde die Unterbrechung zunächst nicht ernst und wollten den Platz nicht räumen.

Doch dann flogen plötzlich Schirme durch die Gegend, es blitzte, donnerte und starker Regen fiel. Die Party war schließlich zu Ende.„Wir hätten liebend gerne weiter gefeiert“, sagen die sichtlich zerknirschten Organisatoren am nächsten Tag. Denn das Unwetter kam ausgerechnet zur „Prime-Time“, als die bekanntesten und teuersten DJs die Bühne betreten sollten. Als gegen 20 Uhr aber drei weitere Unwetterwarnungen vom deutschen Wetterdienst (DWD) eintrafen, lag die Entscheidung für Veranstalter und Einsatzkräfte auf der Hand. Das Festival musste endgültig beendet werden.

Ärgerlich für die Besucher, die für Tickets über 40 Euro gezahlt hatten. Trotzdem die richtige Entscheidung, wie es von den Einsatzkräfte hieß. Der Veranstalter sei seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen, teilte etwa die Polizei mit. Für die erfahrenen Helfer von DLRG und Feuerwehr war ebenfalls klar, eine Weiterführung der Veranstaltung wäre unverantwortlich gewesen. „Sicherheit geht vor, das war uns wichtiger als Umsatz“, so die Veranstalter.

Sie baten die Gäste um Verständnis. Nicht eingelöste Wertbons konnten wegen des abrupten Endes am Sonntag im Schwimmbad gegen Bargeld getauscht werden. Über weitere Aktionen wolle man die Gäste der abgebrochenen Party über die soziale Netzwerke informieren. Noch im Vorfeld hatte das Veranstalter-Duo Philipp Butterfass und Eduardo Hurtado Perez angekündigt: „Die Party steigt - egal welches Wetter. Bei Regen feiern Elektrofans einfach weiter“. Und das taten die Besucher auch. Ab 11 Uhr strömten am Samstagmorgen zunächst hunderte, dann tausende Feierwütige auf das Festivalgelände an der Rückseite des Lampertheimer Badesees.

Auf insgesamt vier Floors heizten DJs dem Partyvolk mit elektronischer Musik von Techno bis House ein - zunächst bei bestem Sommerwetter. Die Möglichkeit, sich im See abzukühlen, nahmen zahlreiche Besucher an. Während der reguläre Schwimmbad-Betrieb ebenfalls bis zum Unwetter weiter lief, überwachten 30 Kräfte der DLRG den Badesee.

Und auch der neue Chillout-Floor mit Liegen und Lounge-Musik kam bestens an. Im Laufe des Nachmittags füllte sich das Gelände mehr und mehr, zu Zwischenfällen kam es laut der Behörden nicht. Das Festival sei bis zum Abbruch ruhig verlaufen, Straftaten habe es auf dem Gelände keine gegeben. Das bestätigte die Polizei, die mit insgesamt 40 Kräften im Einsatz war. Dass mit den Warnungen nicht zu spaßen war, zeigt die Bilanz am Folgetag. In ganz Südhessen kam es zu Unwettern, 40 Einsätze mit mehr als 100 Feuerwehrleuten und 50 Rettungskräften stehen zu Buche. Zumal am See durch Blitzeinschläge erst recht akute Lebensgefahr geherrscht hat.

Von einigen Unmutsbekundungen abgesehen sei die Evakuierung gut verlaufen. „Die Veranstaltung war auch im Nachgang der Evakuierung durch eine entspannte und friedliche Atmosphäre geprägt“, lobte die Polizei.

© Südhessen Morgen, Sonntag, 21.07.2019