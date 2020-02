Uraufführung in der Domkirche

Lampertheim.Unter dem Titel „Komponistinnen“ findet im Rahmen des Lampertheimer Frauen-Kulturjahrs am Sonntag, 29. März, ein Chorkonzert in der Domkirche statt. Dabei singt die Dekanatskantorei Ried unter der Leitung von Heike Ittmann. Die Orgel spielt Anna Pikulska, das Sopran-Solo übernimmt Giulia Scopelliti. Zu hören sind Stücke von Astrid Schmidt, Andrea Csollany und Christiane Michel-Ostertun. Letztere hat eigens für dieses Konzert ein Stück geschrieben, das in der Domkirche uraufgeführt wird. „Alle Komponistinnen werden bei der Veranstaltung anwesend sein“, verrät Kantorin Heike Ittmann im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das Frauen-Kulturjahr startet am Sonntag, 8. März, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst zum Thema „Frauen in der Bibel“. Danach wird in der Domkirche die Fotoausstellung „HANDeln“ eröffnet, die auch weitere Werke der Hofheimer Künstlerinnen Heike Kissel-Eltrop und Anette Jansen zeigt. Beide Veranstaltungen umrahmt der Frauenchor Chorisma musikalisch. Er wird von Elke Völker geleitet. off

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 05.02.2020