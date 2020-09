Ursache unklar

Die 33-jährige Radfahrerin kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. © Bild Nix

Lampertheim.Aus bisher unbekannter Ursache ist eine 33-jährige Frau am Donnerstagnachmittag auf der L 3110 zwischen Lampertheim und Neuschloß mit dem Fahrrad gestürzt. Wie die Polizeistation Lampertheim mitteilt, wurde sie in Höhe des Abzweigs Richtung Reiterhof auf der Fahrbahn liegend aufgefunden. Der herbeigerufene Notarzt erkannte ein mittelschweres Hirntrauma, obwohl die Radlerin einen Fahrradhelm getragen hatte. Die Frau, die zunächst bewusstlos war, wurde in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht. Laut Polizei deutet nichts darauf hin, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt war. Allerdings konnte die Verletzte noch nicht zum Unfallhergang befragt werden. swa

