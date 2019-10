Urteil wegen Kinderpornografie

Lampertheim.Ein Mann aus Lampertheim soll pornografische Fotos von Kindern von seinem Computer aus an Interessenten im Internet versendet haben. Zu seinem Verhandlungstermin vor dem Amtsgericht Lampertheim war der Mann am Donnerstag allerdings nicht erschienen.

Verurteilung in Abwesenheit

Als Grund für sein Fernbleiben habe der Angeklagte angegeben, er leide unter schweren Schmerzen und könne daher nicht zur Verhandlung im Sitzungssaal 10 des Lampertheimer Amtsgericht erscheinen, hieß es von der Behörde. Außerdem habe er angeblich so starke Schmerzmittel eingenommen, dass ihm das Verlassen der Wohnung nicht möglich sei. Aus Sicht des Gerichts war die Entschuldigung des 1979 geborenen Angeklagten unzureichend.

Eine Entscheidung in dem Fall gab es daher dennoch. Richterin Angelika Heinrichs verurteilte den 40 Jahre alten Angeklagten „wegen des Verbreitens, Erwerbs und Besitzes von Kinderpornografie“ zu einer Bewährungsstrafe von elf Monaten.

Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre, wie die zuständige Staatsanwältin sagte. Der Lampertheimer muss nun außerdem 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit leisten, fügte sie am Donnerstag hinzu. Ihren Angaben zufolge fiel das Gerichtsurteil nach Aktenlage. Da weder die Anklageschrift am Donnerstag verlesen wurde noch die beiden anwesenden Zeugen zu Wort kamen, habe man einen Strafbefehl erlassen, hieß es.

Viele Fragen noch offen

Da die Sitzung am frühen Nachmittag nur wenige Minuten dauerte, blieben zahlreiche Informationen ungenannt. So wurde beispielsweise auch keine Anklageschrift verlesen. Daher blieb am Donnerstag beispielsweise offen, ob die Personen, mit denen der nun verurteilte Lampertheimer im Internet verkehrt haben soll, ebenfalls strafrechtliche Konsequenzen zu tragen haben. Auch auf welche Weise die pornografischen Fotos von den Kindern entstanden sind und woher sie kamen, blieb für die Öffentlichkeit zunächst ebenfalls unklar.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der angeklagte Mann aus Südhessen kann das Urteil noch anfechten. In diesem Fall müsste er aber normalerweise selbst vor Gericht erscheinen und sich zu den Vorwürfen äußern, wie die Staatsanwältin sagte.

