Vandalismus und Schlägereien trüben Spargelfestauftakt

LAMPERTHEIM.Angenehme Temperaturen, vielfältiges Essensangebot, Tränen zum Abschied und Partystimmung bei fetten Beats und Live-musik an gleich vier Bühnen. Eigentlich war der Samstagabend wie gemalt für den perfekten Spargelfestauftakt. In den frühen Morgenstunden allerdings trübten Unbekannte den friedlich-fröhlichen Eindruck des Partyabends. Betrunkene rissen „das Mädchen“ des Spargelschälerdenkmals an

...