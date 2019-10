VdK-Vorsitz bleibt weiter unbesetzt

Lampertheim.Die Neuwahl des kompletten Vorstands des Sozialverbands VdK Hessen Thüringen,Ortsverein Lampertheim, stand auf der Agenda der jüngsten Mitgliederversammlung, zu der der Kreisverband Bergstraße mit seinem Vorsitzenden Georg Spilger eingeladen hatte. Entsprechend des Themas war der Zuspruch groß, der Saal der „Krone“ war bis auf den letzten Platz besetzt. Spilger ist kommissarischer Vorsitzende des Ortsvereins. Dieser hat seit Mai keinen regulär gewählten Vorstand mehr.

Ehe Spilger in seinem Rechenschaftsbericht auf aktuelle Probleme einging, beleuchtete er gesellschaftliche Entwicklungen. Der VdK habe Initiativen ergriffen, um Politik und Gesellschaft zu sensibilisieren. Die Kluft zwischen Arm und Reich vertiefe sich. Dabei verwies Spilger auf die Kampagne des VdK unter dem Motto „Soziale Spaltung stoppen“, über die zu gesellschaftlichem Zusammenhalt aufgerufen worden sei. Auch die berufliche Gleichstellung von Mann und Frau sei ein Herzensanliegen des Verbands. „Die Lohnlücken von heute sind die Rentenlücken von morgen“, so Spilger. Als Erfolg der Verbandsarbeit wertete er die wiedereingeführte Beitragsparität bei der Krankenversicherung und die Reform der Mütterrente.

Aktuell sei die Kampagne „Rente für Alle“ im Gang, berichtet Spilger, Infomaterial und Veranstaltungen zu dem Thema würden vom Verband vorbereitet. Die erfolgreiche Verbandsarbeit schlage sich auch in den Mitgliederzahlen nieder. So weise der Landesverband Hessen-Thüringen mit 275 000 Mitgliedern eine Rekordzahl auf.

Der Kreisvorstand hatte gegen den bis Mai amtierenden Lampertheimer Vorstand ein Ausführungsverbot erlassen. Damit verbunden war der Verlust aller Ämter. Ent- scheidungen wurden ab sofort vom Kreisvorstand getroffen. Hintergrund dieser Entwicklung sind Dissonanzen zwischen Kreis- und Ortsverein über satzungsgemäße Regularien und Verbandsrichtlinien sowie die Weigerung des Ortsvereins, mit dem Kreisverband zusammen zu arbeiten. Mit Rücksicht auf das schwebende Verfahren beim Schiedsgericht unterließ es Spilger, bei seinen Ausführungen auf Details einzugehen.

Schiedsgericht entscheidet

Der Bericht des Kreiskassenführers Antonio de Salvatore zeigte ein Defizit, das durch noch ausstehende Beitragsanteile des Verbands ausgeglichen wird. Die nachfolgende Aussprache drehte sich im Wesentlichen über die Hintergründe der Suspendierung des alten Vorstands. Spilger blieb bei seiner Linie, dem Schiedsgericht nicht vorzugreifen. Die nachfolgenden Wahlen zum Vorstand verliefen problemlos, bis auf den Posten des Vorsitzenden. Hier war kein Kandidat zu finden, Spilger wird bis zu einer Lösung weiterhin kommissarisch tätig sein. Zum Stellvertreter wurde Herbert F. Tiefel gewählt. Das Kassenamt übernimmt Karin Tiefel, als Schriftführer wurde Markus Schmidt gewählt.

Weiterhin gehören zum Vorstand Helga Pleuger, zuständig für Frauenfragen, und Karl-Heinz Lepper, zuständig für die Junioren. Auch die Wahl der Beisitzer und der Delegierten zum Kreisverbandstag verlief ohne Probleme. Unter dem Punkt Verschiedenes wurde aus den Reihen der Mitglieder bemängelt; so gebe es keine Beratungssprechstunden in Lampertheim. Spilger beklagte den Personalmangel in einzelnen Fachbereichen. Tiefel kündigte an, im Alten Rathaus zumindest Beratungsgespräche anzubieten. sto

