Veganes Curry zum Fest

Jeanette Castellani (46) lebt seit rund einem Jahr vegan. „Das war zunächst eine Art Kulturschock für mein Umfeld“, verrät sie. „Aber ich fühle mich super dabei!“ Eines ihrer Lieblingsgerichte: rotes Thai Curry. Das könnte die Lampertheimerin auch an Ostern kochen.

Zutaten: 2 rote und 2 gelbe Paprika, 1 große Gemüsezwiebel, 2 Zucchini, 3 große Karotten, 1 große Süßkartoffel, 1 Dose Kichererbsen, 1 Dose Kokosmilch, 2 El rote Currypaste, 200 ml Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer, Rapsöl und frischer Koriander. Dazu: 1 große Tasse Reis.

Zubereitung: Süßkartoffel schälen, würfeln, kurz in Wasser bissfest kochen. Zwiebel schälen und in Spalten schneiden; die Paprikas putzen, in Rauten schneiden; Karotten schälen und in Scheiben schneiden; Zucchini längs halbieren und ebenso in Scheiben schneiden; Koriander hacken; Kichererbsen abgießen und abspülen. Zwiebel in Rapsöl anbraten, dann das restliche Gemüse zugeben und kurz mit anbraten, salzen und pfeffern, die Kichererbsen dazugeben, mit Gemüsebrühe ablöschen und kurz köcheln, bis das Gemüse bissfest ist. Kokosmilch und Currypaste dazugeben, die vorgekochten Süßkartoffeln ebenfalls und alles mischen. Bei niedriger Hitze eindicken lassen. Zwischenzeitlich den Reis kochen und Curry schließlich mit Koriander bestreuen. roi

