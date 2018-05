Veranstaltung für Kinder gewünscht

Anzeige

Klingler: Neben Rock am See, Tanz der Bässe und der Mallorca Invasion wollen wir keine weiteren großen Musikveranstaltungen mehr. Das Streetfood-Festival ist dagegen ein Ereignis mit ganz anderem Charakter. Was ich mir noch wünschen würde, ist eine Veranstaltung speziell für Kinder. Aber so etwas ist schwer zu bekommen.

Woran liegt das?

Klingler: Die Veranstalter, die so etwas anbieten, wollen, dass wir finanziell in Vorleistung gehen. Aber da ist für uns als Schwimmbadbetreiber eine Grenze überschritten. Das Risiko bei den wetterabhängigen Events ist uns zu hoch. off (Bild: urs)

