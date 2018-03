Verein feiert 65. Geburtstag

Anzeige

Die hätten in diesem Jahr auch Grund zum Feiern. Alle fünf Jahre veranstalten die Rot-Weißen eine Jubiläumsfeier, jetzt jährt sich die Vereinsgründung zum 65. Mal. Dafür hat der TCL am 17. November das Foyer der Hans-Pfeiffer Halle gemietet und die Band „Helmut Wehe and Friends“ an Bord geholt. Einer der Höhepunkte sollen zahlreiche Ehrungen werden. Wegen besonders verdienstvoller Arbeit um den Tennisverein beschloss die Versammlung einstimmig, das Ehrenvorstandsmitglied Karl-Wilhelm Klingler im November zum Ehrenvorsitzenden zu erheben.

Das zweite Großereignis sind die offenen Stadtmeisterschaften, die schon im vergangenen Jahr mit 138 Spielern aus 48 Vereinen und „Leistungsklasse 1“-Spielern stark besetzt waren. Nun werten die Verantwortlichen das Turnier nochmals auf. Erstmals wird nicht nur um Leistungsklasse-Punkte, sondern auch um Punkte für die Deutsche Rangliste gespielt. Das offizielle Turnier des Deutschen Tennis Bundes (DTB) soll Spitzensportler aus ganz Deutschland in die Spargelstadt locken. Dennoch wolle man das Turnier auch weiterhin für Lampertheimer attraktiv gestalten und bleibe deshalb bei einem Startgeld von 25 Euro, wie Sportwartin Petra Coconcelli berichtete.

Das täglich Brot der Tennisspieler ist aber die Medenrunde, bei der die Rot-Weißen erfolgreich abschnitten. Das erste und zweite Herren-Team 50 feierte in der Bezirks- und Gruppenliga die Meisterschaft und den Aufstieg. Das Damen-40-Team trug in der höchstmöglichen Liga den Sieg davon und wurde Hessenmeister – einer der größten Erfolge in der Geschichte des Vereins.

