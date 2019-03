Verein richtet Fokus auf Fahranfänger

LAMPERTHEIM.Seit fast 25 Jahren leistet der Verein „Bürger und Polizei“ ehrenamtliche Präventionsarbeit im Kreis Bergstraße und setzt sich dafür ein, polizeiliches Handeln transparenter zu machen. „Eine lobenswerte Arbeit“, betonte Vorsitzender Gottfried Störmer bei der Jahreshauptversammlung im Lampertheimer Stadthaus und zog ein positives Fazit des abgelaufenen Jahres.

Mit seinen rund 100 Mitgliedern aus den verschiedensten Einsatzdiensten und der Bevölkerung verfolge der Verein das Ziel, eine enge Verzahnung zwischen Polizei und Bürgern zu schaffen. Viele Kommunen sind ebenfalls Mitglied. Das erklärte Ziel des Engagements: Kriminalitätsursachen bekämpfen, mit Präventionsprojekten Lebensqualität sowie Sicherheitet erhöhen und gleichzeitig das Handeln der Polizei verständlich machen. Dabei arbeitet der Verein präventiv. „Vom Kind bis zum Senior – wir bieten Projekte für alle Altersgruppen an“, so Störmer.

Peter Hoffmann, Vereinsschriftführer und Jugendkoordinator bei der Polizeidirektion in Heppenheim, stellte sie im Einzelnen vor. Gut bekannt sind in Lampertheim bereits die „Hilfe-Inseln“, bei denen Kinder auf ihrem Schulweg in gekennzeichneten Geschäften und Einrichtungen Ansprechpartner und Hilfe finden können. Auch die Polizeipuppenbühne richtet sich an die Jüngsten der Gesellschaft. Hier werden Kinder in Sachen Kriminalitätsprävention und Verhalten im Straßenverkehrs spielerisch geschult. „Maximal Mobil“ und ein Projekt gegen den sogenannten Enkeltrick richten sich hingegen an ältere Menschen.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Mitgliederversammlung stand das Projekt „SchleuderDRAMA“. „Das haben wir uns von den Kollegen in Nordrhein-Westfalen abgeschaut“, erklärte Hoffmann. Es zielt darauf ab, Führerschein-Neulinge durch einen Workshop an Schulen vor Verkehrsunfällen zu schützen und ihr Verkehrsverhalten nachhaltig zu beeinflussen. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr oder DRK berichten dabei von Erlebnissen an Unfallorten mit jungen Todesopfern – immer in Absprache mit dem staatlichen Schulamt und den Schulpsychologen. Jugendliche sollen besonders für das Einhalten der Höchstgeschwindigkeit, Anschnallverhalten, Handy-Nutzung sowie Alkohol- und Drogeneinfluss sensibilisiert werden. Die Psychologie-Studentin Diana Dusny stellte dazu eine Evaluation vor. Dabei kam heraus, dass das Projekt zu positiven Veränderungen bei einer überwältigenden Mehrheit der Teilnehmer führt.

Beiträge werden erhöht

Ferner schlug der Vorstand der Versammlung eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge auf einheitlich zwölf Euro im Jahr für Privatpersonen und eine Erhöhung von 60 auf 100 Euro für juristische Personen (Behörden, Kommunen) vor. Auf einen Zuschauervorschlag hin stimmte die Versammlung sogar der Erhöhung auf 15 Euro jährlich für Privatpersonen zu.

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.03.2019