Lampertheim.Der Odenwaldklub Lampertheim lädt alle Lampertheimer zu seinem traditionellen Fischessen am Karfreitag, 30. März, ein. Von 10 bis 14.30 Uhr gibt es am und im Klubheim des Vereins im Sandtorfer Weg 137 Zander mit Kartoffelsalat – auch zum Mitnehmen. Am Nachmittag steht ein großes Buffet selbst gebackener Kuchen allen Freunden des süßen Genusses offen. Eine große Getränkeauswahl rundet das Angebot für das leibliche Wohl ab. Für kleine Gäste lädt der große Spielplatz zum Verweilen und Toben ein. Ein großes Zelt und Plätze innen wie außen machen das Fischessen auch dieses Jahr wieder wetterunabhängig. red