Verein stellt neuen Rekord auf

Hofheim.Einen neuen Rekord verzeichneten die Verantwortlichen des Sportabzeichens beim TV Hofheim (TVH). 52 Erwachsene und 60 Jugendliche erfüllten die Voraussetzungen, so dass insgesamt 112 Abzeichen verliehen werden konnten. Im Vereinsheim des TVH fanden sich hierzu die Erwachsenen ein. Regine Kraus, Manfred Schober, Michael Schnell und Roland Schulz führten die Ehrungen durch. Die Kinder und Jugendlichen erhielten ihre Auszeichnung in Form von Urkunden, Anstecknadeln und dem obligatorischen Überraschungsei in der Sporthalle. Dabei halfen noch Leichtathletikabteilungsleiterin Verena Salomon und ihr Trainerteam mit.

Die erwachsenen Absolventen im Überblick: Sven Bickel, Moritz Brestvich, Kerstin Brosi, Sebastian Brosi, Günter Cepok, Laureen Deckenbach, Bea Demski, Sieglinde Friedrich, Mechthild Fäustle, Nele Fröhlich, Selina Fuchs, Damir Grcic, Sarah Grcic, Lucas Gutensohn, Stefan Herbold, Klaus Herzog, Michael Hofferberg, Winfried Höfle, Fabian Höfle, Julia Höfle, Lensa Jadata, Robert Jakubik, Dominik Jung, Birgit Karb, Gregor Karb, Karl-Heinz Karb, Franz-Lothar Koch, Rosi Koch, Alfred König, Regine Kraus, Thomas Kraus, Gabriele Krug, Gerda Laßmann, Lena McFarland, Benjamin Medert, Paula Möller, Christiel Mörstedt, Mario Mörstedt, Marco Necke, Mona Niederhöfer, Lucia Ofenloch, Stefan Ofenloch, Dina Pietrangeli, Christoph Salomon, Verena Salomon, Karl-Heinz Schmehr, Manfred Schober, Roland Schulz, Thorsten Weber, Anette Wegerle, Horst Westenberger und Uta Wetzel.

Die jugendlichen Absolventen: David Bamberg, Timon Bamberg, Stella Bayer, Stella Maria Bauer, Leon Böhme, Jayden Bololoi, Charlize Bololoi, Julie Brenner, Alejna Durma, Leyla Durma, Anastasia Emmanouilidou, Laura Fuchs, Leon Fuchs, Gian Luca Grammatico, Luisa Herweck, Luis Jäger, Deniz Karakus, Alena Karakus, Memati Karakus, Sophia Karb, Julian Keim, Marlon Keim, Ramon Keim, Gero Kilinc, Ilkay Kilinc, Rahel Klein, Michelle Knecht, Jonas Menzel, Edon Miftari, Ajlina Miftari, Ardit Miftari, Hamdi Miftari, Hannah Mörstedt, Maria Mörstedt, Tanja Mörstedt, Timo Necke, Leonas Noldes, Ariel Pajestka, Luis Rettig, Nico Rettig, Milla Rieger, Noah Rieger, Dominik Schader, Maximilian Schiller, Celina Schlappner, Tim Schneider, Kira Patricia Scholz, Philipp Scholz, Lena Schwab, Noah Seelinger, Linus Seib, Henrike Stöckinger, Gabriel Syma, Jana Trappschuh, Tim Übach, Philip Übach, Emma Walter, Tom Wegerle, Katharina Zangoli und Marie Zörgler. fh

