Vereine durch Corona stark belastet

Hofheim.Die anhaltende Pandemie macht den Vereinen in Hofheim schwer zu schaffen. Das Vereinsleben, sei es im kulturellen oder sportlichen Bereich, ist förmlich auf Null gefahren, anfallende Kosten laufen jedoch weiter.

Recht glimpflich kommt hierbei noch der Hofheimer Carnevalverein (HCV) davon. „Wir Fastnachter haben noch großes Glück gehabt, konnten alle unsere Veranstaltungen durchführen“ so HCV-Sitzungspräsident Alexander Scholl nach der bislang erfolgreichsten Kampagne der Vereinsgeschichte, bevor Mitte März die Pandemie einsetzte. Die Fastnachter wurden somit in ihrer eigentlichen Pause vom Corona-Virus erwischt. Der ansonsten nach Ostern einsetzende Probenbetrieb der verschiedenen Gruppen kann derzeit allerdings nicht stattfinden. Noch können die Fastnachter die Angelegenheit halbwegs entspannt angehen, auch wenn verschiedene Vorbereitungsmaßnahmen darunter leiden. Je nach Länge der Auszeit müssen auch die Narren um ihr Vereinsleben bangen, „es ist die Frage, wie lange das Ganze dauert“.

Plätze liegen brach

Weitaus härter trifft Corona den Tennisclub. Ungeachtet dessen, dass Clubchef Peter Bischer Mitte März eine private Urlaubsreise stornieren musste, bereitet ihm die Leere auf der Clubanlage immenses Kopfzerbrechen. So wurden die Plätze am Wochenende 21. vom auf den 22. März zwar fertiggestellt, liegen seitdem allerdings brach. Die Kosten der Platzrenovierung mussten dennoch beglichen werden. Um einer Versandung bei der trockenen Witterung entgegenzuwirken, müssen diese zudem permanent bewässert werden. Jürgen Gugumus leistet da ganze Arbeit, hinzu kommt die ständige Pflege der Grünanlage, die immer von unterschiedlichen Helfern geleistet wird.

Geschlossen hat auch das Vereinslokal und der Start der Team-tennisrunde wurde von Sonntag, 10. Mai, auf Sonntag, 7. Juni, verschoben. An eine Umsetzung glaubt Bischer persönlich nicht. Auch das Ortspokalturnier entfällt, das sonst zwei Wochen lang richtig Betrieb auf die Anlage bringt. Bei ins uferlose gehenden Kosten und wegbrechenden Einnahmen prognostiziert der Clubchef: „Es wird ein sehr schwieriges Jahr.“ Neumitglieder können unter solchen Bedingungen keine generiert werden.

Bischer hat festgestellt, wie die Menschen bereits jetzt nach dem gesellschaftlichen Leben lechzen. Daher ist es für seinen Verein entscheidend, wann das Vereinslokal wieder öffnen kann, „nur so können wir mit einem blauen Auge davon kommen“.

Kommunikation via Telefon

Die Prognose für die Chöre in Hofheim erscheint ebenso düster. „Wir wissen nicht, ob es in diesem Jahr noch etwas wird“ befürchtet Gerd Bauer, der erste Vorsitzende des Männergesangvereins Sängerquartett-Liederkranz. Das Vereins- und Probenlokal „Krone“ ist geschlossen. Die Altpapiersammlungen im März sowie die für den Mai sind abgesagt, die Haupteinnahmequelle des Chores fällt somit weg. Hinzu kommt noch ein im Keller befindlicher Ertrag für die Altpapiersammlung. „Wir wissen nicht, wie wir über die Runden kommen“, so Bauer, der auf einen Impfstoff noch in diesem Jahr hofft.

Der persönliche Kontakt mit seinen 27 Mitsängern fehlt dem Vorsitzenden, die Kommunikation verläuft telefonisch. Zumindest um die Geburtstagskinder und Jubilare wird sich beim „Quartett“ persönlich gekümmert. Bauer verweist in diesem Rahmen auf den im Frohndhof befindlichen Altpapiercontainer, den die Hofheimer weiter befüllen können, „allerdings nur mit Papier, bitte keine Kartonage“.

Fehlende Unterstützung

Schwer gebeutelt hat Corona den Fußballverein, in erster Linie durch das Ableben von Ilse und Herbert Kern. Das Paar war ein Stützpfeiler der Balu-Weißen. Hinzu kommen der eingestellte Spielbetrieb sowie der weggebrochene Umsatz im Vereinslokal für den Wirt, während Ausgaben etwa für das Vereinsheim und den Kunstrasen weiter laufen. „Wir hängen in der Luft“ vermisst FVH-Chef Michael Stoltz diesbezüglich Informationen und Unterstützung seitens des Verbandes.

Froh ist Stoltz darüber, dass die Mitglieder den Blau-Weißen in dieser schwierigen Zeit die Treue halten. Nur ein Austritt war zu verzeichnen. „Was im Sommer ist, wissen wir nicht“ sieht der erste Vorsitzende schwierige Zeiten auf den Verein zukommen, bei dem derzeit kein Trainingsbetrieb herrscht.

Michael Stoltz rechnet im Sommer mit einem großen Aderlass an Spielern, zumal bereits zum Jahreswechsel die Aufwandsentschädigungen massiv gekürzt wurden. Abgesagt ist bereits das Ortspokalturnier des FVH Ende Mai, das wie die Kerbe im September eine wesentliche Einnahmequelle des Vereins bildet.

Auch die Theatergruppe „Die Krautstorze“ weiß nicht, ob sie im Herbst ihren neuen Dreiakter „Von Amts-Wegen“ im Bürgerhaus spielen kann. „Wir tun so als ob“ klingt die erste Vorsitzende Miriam Gorniotzek skeptisch. Leseproben führen die Darsteller in Coronazeiten jeder für sich zu Hause durch, lernen die Texte.

„Natürlich haben auch wir Einschränkungen“ sagt Ramona Frank, die erste Vorsitzende des Reitvereins. Sämtliche Kindergruppen finden nicht statt, die Einnahmen aus den Veranstaltungen fehlen. Die Ferienfreizeiten und das traditionelle Koppelfest werden nicht stattfinden, auch Kindergeburtstage können nicht auf der Vereinsanlage gefeiert werden.

Die dringend erforderliche Reitplatzsanierung kann nicht vorgenommen werden, da keine Arbeitseinsätze geplant werden können und auch die Einsteller sind ziemlich eingeschränkt. „Gerade Besucher verstehen oftmals nicht, warum sie nicht auf unser Gelände dürfen“ so Frank über reichlich Diskussionen vor Ort und nicht immer akzeptierte Einschränkungen. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 29.04.2020