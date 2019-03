Vereine sollen Schiller-Café nutzen

Lampertheim.An kaum etwas anderem messen die Lampertheimer den Zustand ihrer Innenstadt so sehr wie am Schiller-Café. Seit Jahren steht die Einrichtung im Zentrum der leer, seit Jahren sucht die Stadt als Eigentümerin nach Pächtern und Übergangslösungen. Weil auch das Stadtmarketing jüngst in der Innenstadtbefragung einen deutlich negativen Einfluss auf die Attraktivität der Innenstadt und den Standort Lampertheim ausgemacht hat (wir haben berichtet), nimmt sich nun auch der Regiebetrieb der Sache an.

Das Schiller-Café soll grundsätzlich ein Café bleiben, darauf haben sich die Fraktionen im Stadtparlament 2018 verständigt. Damals stand eine vorübergehende Nutzung des Gebäudes als VRN-Mobilitätszentrale und Sitz der städtischen Gesellschaft Verkehr und Tourismus (VTL) zur Debatte. Daran möchte auch das Stadtmarketing grundsätzlich nicht rütteln. Geht es nach Regiebetriebsleiter Santo Umberti, könnten in der Zwischenzeit – bis ein Pächter gefunden ist – Vereine das Gebäude nutzen. Auch, weil die Innenstadtbefragung fehlenden Erlebnis-Charakter in der City offen gelegt hat.

Umberti kann sich etwa Musikaufführungen, Ausstellungen oder Lesungen vorstellen. Davon, meint er, würden schließlich alle profitieren. „Jeder Tag, an dem dort Licht brennt, ist besser als Leerstand“, findet er. Die Verpachtung sei zwar nicht originäre Sache des Stadtmarketings, ließ Umberti am Rande der Präsentation zur Innenstadtbefragung wissen, das Stadtmarketing arbeite aber in dieser Sache mit dem Immobilienmanagement der Stadt zusammen. Denn das leerstehende Café habe einen stark negativen Einfluss auf das Gesamtbild Lampertheims, welches das Marketing aufzupolieren versucht.

Man hatte es gar als einen „Brennpunkt“ ausgemacht, der viele positive Aspekte der Innenstadt überlagert. Trotz der Zwischenlösungsidee arbeite man mit Hochdruck an einer dauerhaften Lösung. Man habe dazu den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) kontaktiert, der ständig Werbung für den Standort mache. Auch zur Hotelfachschule in Heidelberg habe man Verbindung aufgenommen, um junge Gastronomen anzulocken. „Wir versuchen es auf allen Kanälen“, betonte Umberti. ksm

