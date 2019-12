Vereine unterhalten Senioren

Hofheim.Auf einer langen Tradition beruht der Adventskaffee für Senioren, der wieder auf enormen Zuspruch stieß. Der Arbeitskreis Hofheimer Vereine, in dem die Freiwillige Feuerwehr den Vorsitz hat und sich daher für die Organisation hauptverantwortlich zeigt, hatte das Programm auf die Beine gestellt. Feuerwehr-Vereinschef Jürgen Rettig führte durch den Nachmittag im Bürgerhaus, der von Philipp Lösch am Klavier eröffnet wurde.

Sänger sorgen für Feststimmung

Vorweihnachtsstimmung zauberte auch der Männergesangverein „Sängerquartett-Liederkranz“ mit „Das Morgenrot“, „Wenn ich ein Glöckchen wär“, dem „Trommellied“ und zum Abschluss „Wir wünschen euch frohe Weihnacht“. Eine Kindergruppe aus den Reihen des Carnevalvereins unter der Leitung von Katrin Scholl trug den Sketch „Tragt in die Welt ein Licht“ vor. Um ein Weihnachtsessen mit Opa drehte sich die Darbietung der Theatergruppe „Die Krautstorze“, bevor der Evangelische Posaunenchor dann das kurzweilige Programm musikalisch krönte. Für die Senioren gab es Kaffee und Kuchen gratis, der Reitverein hatte die Bewirtung im Saal übernommen. Die hübsche Tischdekoration stammte von der Kinderfeuerwehr.

Einige Ehrengäste richteten auch Grußworte an die Senioren. „Wir sitzen hier in einer guten Stube“, freute sich Bürgermeister Gottfried Störmer über den besinnlichen Nachmittag in einer ansonsten von Hektik geprägten Vorweihnachtszeit. Ortsvorsteher Alexander Scholl griff immer wieder auf das Wort „gemeinsam“ zurück, das den Stadtteil auszeichne – so auch bei der Vorbereitung der Veranstaltung mit den Vereinen. Michael Meister, Parlamentarischer Staatssekretär für Bildung und Forschung, ging auf die beiden Verfassungsjubiläen 70 Jahre Grundgesetz und 100 Jahre Reichsverfassung ein und hielt ein Plädoyer für Meinungsfreiheit im Land. fh

