Vereinsvorstand neu gewählt

Bei der Turnfestteilnahme in Biblis ragte der zweite Platz von Lea Fischer im Dreikampf der Mädchen des Jahrgangs 2004 heraus. Die Tanzgruppen und Rope Skipper besuchten die französische Partnerstadt Dieulouard, bei der Turnschau im November tauchten die Mitwirkenden in Fantasieländer ein.

Die Juniormannschaft der Stud Buttons verfehlte in Hofgesimar beim Landesentscheid den Sprung aufs Podest. Für dieses Jahr kündigte Bamberg einen zweiten Yogakurs an, weiterhin die Teilnahme an der Verschwisterungsfeier im Mai sowie die Ausrichtung des Landesentscheids „Rendevous der Besten“ am 21. April in der Sporthall. Auf sechs Auftritte 2017 begrenzte sich das Engagement der Panikstaffel, die die Fastnachtskampagne komplett aussetzte.

Markus Reis ging auf die Mitwirkung beim Wormser Abend, der Kinderolympiade während des Backfischfestes, das Kerbekranzaufhängen in Hofheim sowie die zwei Oktoberfestteilnahmen in Worms und Darmstadt ein. Unbestrittener Höhepunkt war der 500. Auftritt der deutschlandweit bekannten Akrobatentruppe ausgerechnet bei der eigenen Turnschau, die mit dem Einmarsch der „alten garde“ gekrönt wurde. Aktuell fällt es der Gruppe schwer, einen regelmäßigen Übungsbetrieb aufrecht zu erhalten. Von der vorzeitigen Meisterschaft der Damen in der Kreisliga und dem damit verbundenen Bezirksligaaufstieg berichtete Jasmin Baierle von der Volleyballabteilung, die mit dem TV Bürstadt eine Spielgemeinschaft eingeht.

Weitaus schlechter sieht es im Nachwuchsbereich der Volleyballer aus, deren Minimannschaft aufgelöst wurde und die Zukunft des Jugendteams offen erscheint. Den Jahresbericht der Handballer, die als HSG Ried eine Spielgemeinschaft mit Bobstadt und Bürstadt bilden, hatte Gerhard Barthel vorbereitet. Nach Beendigung der Hallenserie 2016/2017 konnte die HSG für ihre Jugendmannschaften noch ein durchweg positives Ergebnis feststellen. Allerdings musste die Männermannschaft im Januar 2017 zurückgezogen werden.

Durch einige berufliche Veränderungen bei den Jugendtrainern und dem Ausstieg des bisherigen Männertrainers Gerhard Barthel, der die Mannschaft drei Jahre betreut hatte, war die Abteilung gezwungen, sich wieder neu zu orientieren. Im Männerbereich wurden mit Daniel Ofenloch und Daniel Althapp zwei Spielertrainer installiert, die mit den verbliebenen Spielern einen Neuanfang in der Bezirksliga D wagten. Probleme offenbarte der Jugendbereich, da in den einzelnen Altersklassen nicht genügend Spielerinnen und Spieler vorhanden waren, um altersgerechte vollständige Mannschaften zu melden.

Es fehlten auch Trainer für einzelne Mannschaften. Zu diesem Zeitpunkt kam die Anfrage des TV Lampertheim nach einer Zusammenarbeit im männlichen Jugendbereich gerade recht. So entschied sich die Abteilungsführung dazu, unterhalb der männlichen A-Jugend mit Jugendspielgemeinschaften eine Kooperation mit dem TV Lampertheim einzugehen.

Im weiblichen Jugendbereich bot sich eine weitere Zusammenarbeit mit der TG Biblis in der C-Jugend an. Die verbliebenen D-Jugendspielerinnen erhielten ein Gastspielrecht bei Lorsch/Einhausen und die weibliche E-Jugend spielte weiter als HSG Ried Handball. Der Vorteil dieser Kooperationen war, dass für alle Mannschaften Trainer und Betreuer zur Verfügung standen und der Trainingsbetrieb entzerrt wurde, da die Mannschaften auch in Lampertheim und Biblis Trainingszeiten nutzten. Mit Ausnahme der weiblichen und männlichen E-Jugend, die beide Dritter wurden, fanden sich die Nachwuchsteams der HSG zumeist in den unteren Tabellenregionen ihrer Altersklassen wieder.

Neben den normalen Serienspielen bezeichnete Barthel das durchgeführte Handballcamp 2017 wieder einen großen Erfolg. Über 30 Kinder nahmen in der zweiten Woche der Herbstferien das Angebot an und trainierten an drei Tagen mit viel Spaß in der Bürstädter Wasserwerkhalle. Nach den guten Erfahrungen der letzten Saison strebt die HSG auch in diesem Jahr wieder die Zusammenarbeit mit den benachbarten Vereinen an. Gespräche hierüber sind bereits geführt worden und auch bei den anderen Vereinen besteht weiter ein großes Interesse. fh

