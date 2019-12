Verfahren entschlacken

Rosengarten.Landrat Christian Engelhardt kritisiert im Bezug auf den Neubau der Ortsumgehung Rosengarten die lange Verfahrensdauer. Vor einer Woche hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel entschieden, dass der Planfeststellungsbeschluss des Landes Hessen für den Neubau der Ortsumgehung Rosengarten (B 47) rechtswidrig sei und deshalb nicht vollzogen werden dürfe. Der VGH stellt in seinem Urteil fest, dass der Planfeststellungsbeschluss des Landes nicht vollständig frei von Rechtsfehlern sei. Er müsse nachgebessert werden.

„Unabhängig davon, für welche Lösung man sich beim Ausbau der B 47 letztlich entscheidet, die Menschen in Rosengarten brauchen dringend Entlastung“, betont Engelhardt in einer Pressemitteilung vom Freitag. Dass eine Entscheidung über die eingebrachten Klagen mehr als vier Jahre benötige, sei zu lang und niemandem vermittelbar. Währenddessen hätten die Menschen vor Ort jahrelang mit dem Schwebezustand und den Belastungen zu leben. Infrastrukturprojekte könnten nur noch in Zeiträumen von epischem Ausmaß verwirklicht werden. Deshalb müssten die Planungsverfahren dringend entschlackt werden. Ein erster Schritt sei das auf Bundesebene diskutierte Planungsbeschleunigungsgesetz. Hierbei sei nun Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) gefragt. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.12.2019