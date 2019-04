Vergünstigungen für Kinder in den Ferien

LAMPERTHEIM.„Teilhabe ist sozialdemokratischer Kerngedanke“, betonte Marius Schmidt beim jüngsten SPD-Themenstammtisch. Im Kaiserhof stellten die Genossen zwei Herzensprojekte vor. Einen Ferienpass mit Vergünstigungen für Kinder in den Sommerferien hat das Stadtparlament auf Koalitionsantrag hin schon beschlossen, nun wird über die genaue Ausarbeitung abgestimmt. Eine Kulturtafel, die übrig gebliebene Veranstaltungstickets an Menschen mit geringem Einkommen weiter gibt, wird in der nächsten Stadtverordnetenversammlung diskutiert.

„Wir wollen, dass Kultur und Freizeit für jeden Menschen zugänglich sind“, fasste Fraktionsvorsitzender Schmidt die Intention der Vorschläge zusammen. Das passt ins sozialdemokratische Profil seiner Partei. Mit dem Ferienpass nach Wormser Vorbild möchte die Koalition Kindern im Alter von sechs bis 16 Jahren unabhängig des Eltern-Einkommens spannende Ferien ermöglichen. Für zwölf Euro können sich Kinder einen entsprechenden Pass mit Lichtbild im Rathaus-Service erwerben. Dafür erhalten sie in zahlreichen städtischen, aber auch privaten Einrichtungen Vergünstigungen oder kostenlosen Eintritt.

Nach aktuellem Vorschlag können Kinder über die gesamte Feriendauer etwa kostenlos ins Schwimmbad oder Bücher ausleihen. Man habe aber auch größere Ausflüge ins Kloster Lorsch oder die Kletterhalle Bensheim geplant. Auch Luisen- und Herzogenriedpark hätten für nächstes Jahr Zustimmung signalisiert, sodass sich das Angebot sukzessive erweitern könnte.

SPD-Geschäftsführer Dominik Ofenloch stellte beim Stammtisch das zweite Projekt vor. Die Idee der Jusos ist einfach: „Wenn Konzerte oder andere Veranstaltungen nicht vollständig ausverkauft sind, sollen Karten kurzfristig und freiwillig an die Stadt gegeben werden. Die könnte das übrig gebliebene Kontingent dann an Sozialpass-Inhaber kostenlos weitergeben“, erklärte Ofenloch. Das träfe auf ALG I oder II Empfänger sowie Menschen mit geringem Einkommen zu. ksm

