Verkauf von Obstbäumen

Lampertheim.Wilde Müllablagerungen sind laut Bürgermeister Gottfried Störmer „leider immer wieder zu beklagen“. Kippen, Flaschen oder Dosen seien auch auf Spielplätzen zu finden. Laut Bauhofchefin Sabine Vilgis, der auch die Lampertheimer Stadtgärtnerei untersteht, wird die Verwaltung immer wieder von Spielplatzpaten auf Verunreinigungen aufmerksam gemacht. Für spielende Kinder gefährlich seien vor allem Kippenreste, Glassplitter oder sogenannte Partypopper, die kleine Plastikteile absonderten. Auch Hundekot finde sich häufig, etwa in Sandkästen. Gegenwärtig kümmerten sich zehn Paten um 14 Spielplätze; es sei durchaus erwünscht, dass mehr Bürger solche Patenschaften übernähmen. Diese könnten sich im städtischen Bauhof melden.

Ferner bieten die Betriebsdienste am Samstag, 30. November, in der Industriestraße 35 zwischen 10 und 12 Uhr Obstbäume zum Preis von jeweils 20 Euro an. Es diene der biologischen Vielfalt, wenn in den Gärten Apfel-, Birnen-, Kirsch oder Zwetschgenbäume stünden. Bei der Auswahl sei auf ältere Sorten geachtet worden, die widerstandsfähiger gegen Krankheiten seien. Die Bäume stammten aus Baumschulen und besäßen ein Qualitätssiegel. urs

© Südhessen Morgen, Freitag, 15.11.2019