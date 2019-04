Verkehr soll auf der B 47 bleiben

ROSENGARTEN.Das hohe Verkehrsaufkommen durch die B 47 lässt den kleinsten Lampertheimer Stadtteil nicht los. Und die Versuche der Bürgerkammer, die Belastung für die Anwohner einzudämmen, werden um ein Kapitel reicher. Auch in der jüngsten Sitzung entzündeten sich im Dorfgemeinschaftshaus wieder Diskussionen am starken Durchgangsverkehr, der bei Rückstau auf die Nebenstraßen ausweicht. Eine testweise Einbahnstraße im letzten Abschnitt der Rheingoldstraße soll Abhilfe schaffen.

Wie sehr die Situation die Rosengärtner belastet, war am großen Andrang zu erkennen. Von der B 47 selbst gab es zwar nichts Neues – Stadt und Hessen Mobil müssen den Gerichtsbeschluss zur Klage der Landwirte abwarten. Die Bürger fühlen sich aber „in die Zange genommen“. Sowohl auf rheinland-pfälzischer Seite als auch von Bürstadt kommend werde gebaut, monierte ein aufgebrachter Bürger. Mit dem Neubau der Nibelungenbrücke befürchten viele, einmal mehr zum Nadelöhr zu werden. Damit sich der Verkehr auf die B 47 beschränkt, testen Bürgerkammer und Ordnungsamt ab Mitte des Jahres eine dreimonatige Einbahnstraßenregelung an der Einmündung der Rheingoldstraße in die B 47. Autofahrer können dann nur noch von der Bundesstraße einfahren. So erhofft sich die Kammer eine Unterbindung des Durchgangsverkehrs besonders in der Rüdigerstraße.

Mehrere Vor-Ort-Termine

Richard Krug richtete drei Verkehrsanfragen an Bürgermeister Gottfried Störmer. Der verwies auf eine Begehung mit den zuständigen Behörden. Geprüft werden soll die Ampelschaltung L 3110/B 47 und die Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der L 3110 in der Wingertsgewann. Einen weiteren Vor-Ort-Termin stellte Störmer beim Busverkehr in Aussicht. Ute Haas-Zanlonghi klagte erneut über Busse der Linie 601, die zu Schulbeginn „voll bis zum Anschlag“ seien.

Positives hatte Oliver Schmitt für die Anwohner in Sachen Flohmarkt zu berichten. Das Ordnungsamt habe dem Betreiber Auflagen gemacht. Feiertagsmärkte an Ostern oder Pfingsten seien grundsätzlich untersagt, als Ersatz habe er Kerwesonntag (19. Mai), 2. Juni und 7. Juli akzeptiert. Ferner müsse der Betreiber Verkehrsregelungsposten aufstellen, der Aufbau dürfe frühestens um 7 Uhr beginnen, der Abbau um 20 Uhr abgeschlossen sein. ein Halteverbot in Rüdiger- und Guntherstraße soll eingerichtet werden. ksm

