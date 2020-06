„Verlangt von Akteuren ein ganz anderes Singgefühl“

Lampertheim.Seit Beginn der Corona-Pandemie ruhte wie bei allen Chören der reguläre Probenbetrieb des Gospelchors Ephata. Zwar hatten sich die Sänger virtuell getroffen und sogar ein Video erstellt (der SHM berichtete), aber einen normalen Probenbetrieb konnte das natürlich nicht ersetzen. Am Freitag vergangener Woche wagte der Chor nun den Neustart eines gemeinsamen Probens, aber unter einschränkenden Bedingungen und reduzierter Teilnehmerzahl.

Wie Maria Karb berichtete, traf man sich im Pfarrgarten von Maria Verkündigung, wobei jedoch strenge Abstandsregeln einzuhalten waren. So gab es einen jeweils separaten Zu- und Abgang und die Sänger mussten einen Mindestabstand von zwei Metern einhalten. Der Abstand zur Dirigentin betrug sogar sechs Meter. Außerdem wurden jeweils Gruppen von nur sieben Sängern aus der gleichen Stimmlage gebildet, um die Abstandsregeln einzuhalten. Die Probezeit wurde auf 45 Minuten begrenzt, so dass an einem Abend zumindest die Hälfte des Chors proben konnte.

„Das Singen im Freien unter diesen großen Abständen untereinander verlangt natürlich von den Akteuren ein ganz anderes Singgefühl“, berichtet die Dirigentin, „und macht praktisch jeden Sänger fast zu einem Solisten“. „Wir werden alle mit einem ganz anderen Chorgefühl aus dieser kritischen Zeit herauskommen, als wir vor der Pandemie hatten“, so die Einschätzung von Maria Karb. Spaß hat es den Sängern trotzdem gemacht. Endlich konnte man sich wieder mit den vertrauten Mitsängern zum Singen treffen. sto

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.06.2020