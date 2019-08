Verletzte bei schwerem Unfall auf der Ostumgehung

Lampertheim.Ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Freitagnachmittag auf der Ostumgehung L 3110 ereignet. Polizeiangaben zufolge wurden mehrere Personen dabei verletzt und in eine Klinik gebracht. Informationen über den Unfallhergang und über die verletzten Personen gab es zunächst nicht. Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren über mehrere Stunden im Einsatz. Die Landstraße musste komplett gesperrt werden. Der Verkehr staute sich bis zum Abend in beide Fahrtrichtungen . wol (Bild: Nix)

