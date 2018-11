Vernetzung steht im Mittelpunkt

LAMPERTHEIM.Fast 100 Vereinsvertreter drängten gestern Morgen ins Vereinsheim des Kanu-Clubs. An der Saarstraße gab es zwar nichts geschenkt, dafür aber Know-how und Kontakte umsonst. Beim ersten Vereinsfrühschoppen in der Spargelstadt konnten sich die Ehrenamtlichen in geselliger Atmosphäre besser kennenlernen, Fachwissen zu ähnlichen Problemen austauschen und sich miteinander vernetzen. Im Vordergrund

...