Künstlerin Silke Gerbershagen. © privat

Lampertheim.Im Rahmen der Reihe „Bildkultur im Haus am Römer“ lädt die Stadt Lampertheim am Freitag, 7. Februar, ab 18 Uhr ins Haus am Römer zur Eröffnung der Kunst-Ausstellung „Menschen - Begegnungen - Veränderungen“ mit abstrakten Werken von Silke Gerbershagen ein. Der Eintritt ist frei. red

