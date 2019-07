Vernissage in der Scheier-Galerie

Lampertheim.Eine Ausstellung mit Werken von Erika Mta-Bethke wird am Sonntag, 21. Juli, 11 Uhr, in Hummels Scheier-Galerie eröffnet. Die in Mexico-City geborene Künstlerin hat sich vor allem auf Portrait-Zeichnen spezialisiert. Sie arbeit auch mit Acryl, Öl und Aquarell. Beliebt sind Momentaufnahmen bei Reisen wie zum Beispiel Stadtansichten, Landschaft, Tiere und hintergründige Reflexionen. 2002 kam Erika Mta-Bethke mit ihrer Familie nach Deutschland und lebt seither an der Bergstraße. In Aquarell Zeichenkursen in Weinheim und Acryl-Kursen an der Freien Kunstakademie Mannheim entwickelte sie Ihre Maltechniken weiter. red

