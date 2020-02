Vernissage mit Jürgen Richter

Lampertheim.Der Lampertheimer Kunstmaler Jürgen Richter feiert am Sonntag, 9. Februar, 11 Uhr, in Hummels-Scheier-Galerie, Wilhelmstraße 75, Vernissage. Richter stellt seine Aquarellarbeiten aus. Durch seine handwerkliche Ausbildung hat er das perspektivische Sehen und das genaue Hinschauen schon früh entwickelt und für die spätere Malerei in der Farbgestaltung, Perspektive, Licht und Schatten zum Ausdruck gebracht. Die eindeutige Bildsprache und die darin erzeugte Spannung, ein Stück Geheimnis vermutend, geben den Arbeiten einen besonderen Reiz.

Damit will er dem Auge Freude und Genuss an den Darstellungen vermitteln. Jürgen Richter hat sich keiner Stilrichtung verschrieben. Ob Personen, Tiere oder Pflanzen: Mit seinen akkuraten Arbeiten an einem Bild will er dem Betrachter Freude bereiten. Das kommt auch bei Landschaftsbildern wie auch Fachwerkmalereien zum Ausdruck. roi

© Südhessen Morgen, Samstag, 08.02.2020