„Verrückte Idee“ löst große Resonanz aus

Lampertheim.Der Höhepunkt im 150. Jubiläumsjahr der Lampertheimer Domkirche nähert sich mit großen Schritten: Am Donnerstag, 18. Oktober – dem Tag der Einweihung also – beginnt ein festlich-bunter Veranstaltungsreigen, der am Sonntag, 21. Oktober, seinen Abschluss findet.

Dabei will die evangelische Lukasgemeinde auch ein „Zeichen setzen“, wie Karl Theiß vom Kirchenvorstand betont. Denn während des

...