Versammlung und Schnitzelessen

Lampertheim.Der Lampertheimer Kaninchenzuchtverein H65 lädt seine Mitglieder für Sonntag, 3. Februar, zu seiner Jahreshauptversammlung ein. Sie findet im Vereinsheim, Gaußsstraße 33, statt und beginnt um 11 Uhr. Die Tagesordnung hängt dort im Schaukasten aus und kann von den Mitgliedern eingesehen werden. In diesem Jahr werden der erste Vorsitzende, der Kassierer, der Schriftführer, der Zuchtbuchführer, der Zuchtwart, der Jugendleiter und ein Kassenprüfer neu gewählt. Außerdem sollen die Termine für das neue Jahr festgelegt werden. Ein Termin steht fest: Am Sonntag, 24. Februar, veranstaltet der Verein von 11 bis 15 Uhr ein Kochkäseschnitzel-Essen in seinem Vereinsheim. Eine verbindliche Voranmeldung ist aus organisatorischen Gründen bis spätestens Sonntag, 17. Februar, unter Telefon 06206/5 23 95 oder 5 59 84 oder per E-Mail an kzvh65@freenet.de erforderlich. red

