Lampertheim.Nicht ganz so wie geplant verlief die erste Sommertour der CDU, die das Neubaugebiet Gleisdreieck zum Ziel hatte. Die Christdemokraten wollten sich vom Baufortschritt der Kindertagesstätte überzeugen, aber der zuständige Architekt Michael Köthe war kurzfristig verhindert. So blieb es bei der äußeren Besichtigung des Gebäudes und der Begutachtung des planmäßig größten zukünftigen Baugebiets in Lampertheim, wie der Fraktionsvorsitzende Edwin Stöwesand bei der Begrüßung feststellte.

Kerstin Weinbach von der Stadtentwicklung der Lampertheimer Verwaltung informierte Parteimitglieder und interessierte Anwohner der Ringstraße über den aktuellen Sachstand. Der erste Bauabschnitt für das Gleisdreieck sei in der Planung, berichtete sie. Der weitere Fortschritt soll in vier bis fünf Bauabschnitten erfolgen, um eine stadtsoziologische Einbindung des Neubaugebietes zu gewährleisten.

Die Nachfrage nach Grundstücken sei hoch, berichtete Weinbach. Fünf Mehr- und zwölf Einfamilienhäuser komplettierten den ersten Bauabschnitt rund um die Kita. Zwei Straßenzugänge seien mittlerweile ansatzweise vorhanden. Auf Fragen, ob das zukünftige Wohngebiet mit Gasanschlüssen versorgt wird, konnte Weinbuch noch keine konkrete Antwort geben. Auch Stöwesands Frage, ob das Neubaugebiet mit schnellen DSL- Anschlüssen verkabelt werde, bedarf noch weiterer Klärung. Dazu gehört auch die Pla- nung einer Bushaltestelle im unmit- telbaren Bereich des Gleisdreiecks.