„Versorgung wird schwieriger“

Lampertheim.Die ärztliche Versorgung in Lampertheim war Thema in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses am Donnerstagabend. Allgemeinmediziner Walter Seelinger und Urologe Joachim Weiß berichteten als Vertreter des Gesundheitsnetzes der Ärzteschaft Lampertheim (GALA) über die aktuelle Situation und begrüßten das „nicht alltägliche Interesse der Politik“, so Seelinger.

Der GALA-Sprecher konstatierte, dass die Versorgung zunehmend schwieriger werde. Für die Statistiken würden Lampertheim und Viernheim immer gemeinsam betrachtet. In beiden Städten zusammen gebe es 20 Hausarztpraxen, davon seien zurzeit aber sieben Sitze nicht besetzt. Das werde zwar rein statistisch noch nicht als Unterversorgung gewertet, zeige aber, wie schwierig die Situation bereits ist. Da die Lage in den ländlicheren Gebieten des Rieds und auch in anderen Teilen des Kreises Bergstraße noch schwieriger sei, kämen schon heute Patienten aus dem Odenwald nach Lampertheim in die Sprechstunde, so Seelinger.

Noch deutlicher mache sich in Lampertheim allerdings der Facharzt-Mangel bemerkbar. Hier gebe es weder einen Neurologen noch einen Psychologen und auch keinen Lungenfacharzt mehr. Dafür werde es aber auch langfristig keinen Sitz mehr geben, weil die Versorgung im Kreis sichergestellt ist und die Sitze in anderen Kommunen sind. „In diesen Bereichen gilt unser Gebiet als überversorgt, deswegen wird sich an dieser Situation auch nichts ändern.“ Das heißt, die Patienten, die solche Fachärzte aufsuchen müssen, müssen beispielsweise nach Bensheim, Viernheim oder Mannheim fahren.

Bei den Hausärzten zeichnet sich für die Zukunft ein weiteres Praxissterben ab, da der Altersdurchschnitt in Lampertheim bei 52 Jahren liegt. In den nächsten 15 Jahren stehen einige Praxisübergänge an. Allerdings seien viele junge Kollegen nicht bereit, eine eigene Praxis zu führen. Viele wollten diese Verantwortung, mit der oft auch eine übermäßig zeitliche Arbeitsbelastung einhergeht, nicht auf sich nehmen. Außerdem wollten junge Ärztinnen wegen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie oft nur in Teilzeit arbeiten. Da viele Praxen räumlich aber gar nicht für mehrere Ärzte geeignet seien, sei auch das problematisch.

Schon seit geraumer Zeit böten GALA-Ärzte im Rahmen eines Weiterbildungsverbundes mit dem Kreis Bergstraße Praktikastellen für Mediziner an, um beim Nachwuchs das Interesse für die Allgemeinmedizin zu wecken.

Dies bestätigte Tanja Kögel, die in Vertretung für die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz in den Ausschuss gekommen war. Sie stellte vor, wie der Kreis Bergstraße sich bemüht, Ärzte in die Region zu locken, machte aber deutlich, dass für die ambulante medizinische Versorgung weder Kreis noch Kommunen, sondern allein die Kassenärztliche Vereinigung (KV) zuständig ist. Deren Regularien stammten allerdings aus Zeiten, als es eine Ärzteschwemme gab.

