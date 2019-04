„Verständnis für Kernproblem fehlt“

Lampertheim.Bürgermeister-Kandidat Marco Steffan besteht auf der Richtigkeit seiner Aussagen, die er im Interview mit dem „Südhessen Morgen“ vom 18. April gegeben hat. Darin hatte er die Vorgänge rund um die Stellenbewertung in der Lampertheimer Verwaltung kritisch kommentiert. Steffans Kritik war von Bürgermeister Gottfried Störmer als inkorrekt zurückgewiesen worden (SHM vom 20. April). Mitarbeitern sei kein Entgelt gekürzt worden.

In einem Schreiben an diese Zeitung stellt Marco Steffan fest, dass im Interview gar nicht von Entgeltkürzungen die Rede gewesen sei. Tatsächlich lautete der wörtliche Passus: „So haben die Stellenbewertung und die Neustrukturierung der Gehälter eines Teils der Belegschaft zu großer Unruhe geführt. Unter anderem wurde der Personalrat nicht ausreichend informiert. Mitarbeitern der Technischen Betriebsdienste wurde in einem Schreiben mitgeteilt, dass ihre Arbeit eigentlich überbezahlt sei. Das hat zu Verdruss und zur Bildung einer Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Verwaltung geführt.“

Gottfried Störmer hatte daraufhin unter anderem geantwortet, dass nach 20 Jahren erstmals die tatsächliche Aufgabenerledigung aller Mitarbeiter der technischen Gewerke dahingehend überprüft worden sei, ob sie tariflich noch korrekt eingestuft sind. Die Prüfung habe in 16 Fällen eine Höherstufung des tariflichen Entgelts (also eine Gehaltserhöhung) ergeben und in 15 Fällen zu einer Minderung in der Einstufung geführt. Diese Korrektur in der Stellenbewertung greift laut Störmer ausschließlich im Falle einer Neubesetzung der Stelle. Keinem Mitarbeiter sei das tarifliche Entgelt gekürzt worden.

Die Reaktion des Amtsinhabers auf das Interview zeige, so Steffan nun, „dass nach wie vor das Verständnis für das Kernproblem, das durch die Stellenbewertung provoziert wurde, fehlt“. Städtischen Mitarbeitern, die jahrelang ihren Dienst versehen hätten, sei auf der Grundlage der Stellenbewertung per Brief mitgeteilt worden, dass ihre Leistung überbezahlt sei.

Eine solche Mitteilung hätten nicht weniger als 15 städtische Mitarbeiter erhalten, so Steffan. Diese Mitarbeiter wüssten nun, „wie das Gegenteil von Anerkennung für geleistete Dienste aussieht“. Die Auswirkungen, die die Stellenbewertung auf die Motivation eines Teils der Mitarbeiterschaft habe, lägen auf der Hand. Steffan zieht hierbei eine Verbindung zur Fluktuationsquote bei der Stadt Lampertheim, die er für das Jahr 2017 auf über 18 Prozent beziffert. red

