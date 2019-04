Vertonte Infotafeln im Biedensand

Lampertheim.Stadt und Forstamt Lampertheim sowie das Regierungspräsidium (RP) haben am Freitag 14 neue Infotafeln im Lampertheimer Biedensand ihrer Bestimmung übergeben. Die alten Tafeln waren marode und wurden entfernt. Die Nachfolger erläutern mit Text und Bild die Besonderheiten des Naturschutzgebiets, das zusammen mit der Bonaue 525 Hektar groß ist (ein Hektar entspricht 10 000 Quadratmetern). Auf elf der in Aluminiumrahmen gefassten Tafeln befinden sich QR-Codes, die mit dem Handy gescannt werden können und zu einer Audiodatei je Schild führen. Besucher können sich die Erklärungen über diesen Weg vorlesen lassen. Die Dateien sind auf der Homepage der Stadt (lampertheim.de) hinterlegt.

Die Texte stammen von Grundschülern aus Lampertheim. Der Lions Club hatte einen Vorlesewettbewerb an den Grundschulen initiiert, und die elf besten Vorleserinnen und Vorleser durften die Texte sprechen.

Bürgermeister Gottfried Störmer äußerte sich genau so begeistert von „unserem heiß geliebten Biedensand“ wie von der Mitarbeit der Kinder an den Audio-Dateien. Die neuen Schilder seien gerade für den Laien geeignet, die Besonderheiten und Raritäten des Naturschutzgebiets zu entdecken und einen Begriff davon zu bekommen. Störmer: „Ich bin selbst schon an vielem achtlos vorbeigegangen.“ Der Bürgermeister bedankte sich beim RP, das die insgesamt 20 000 Euro teuren Schilder hat anfertigen lassen und sie bezahlt hat. „Denn wir wollen den Biedensand künftig stärker touristisch nutzen – natürlich sanft.“

Werner Kluge vom Forstamt appellierte an die Besucher, sich an die Regeln zu halten und Rücksicht auf die Natur zu nehmen. Nur so könne dieses äußerst wertvolle Gebiet, eines der größten in Hessen, erhalten werden. Dem schloss sich Jutta Flocke, Abteilungsleiterin Naturschutz beim RP, an. Sie dankte abschließend für den ehrenamtlichen Einsatz der Helfer aus Lampertheim, die zur Verwirklichung wesentlich beigetragen hätten. mas

© Südhessen Morgen, Montag, 08.04.2019