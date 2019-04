Vertrauen in die Blumenkäufer

Lampertheim.Die farbenfrohen Tulpen auf dem Blumenfeld zum Selbstschneiden hatten vor allem zu Ostern ihren großen Auftritt. Sie leuchteten den Vorbeifahrenden auf der Neuschloßstraße, Ecke Ortsumgehung, entgegen und mit ihren wunderbaren Färbungen sowie Blütenformen verbreiteten sie viel Freude. Die beliebte Blume wird nicht nur in Gärten und Parks angebaut, sondern auch gerne als Schnittblume verwendet. Tulpen sind Frühblüher und machen somit den Anfang auf dem Blumenfeld der Landwirte Willi Eichenauer und Axel von Wahl. Dort wird für eine Wechselbepflanzung je nach Jahreszeit gesorgt. Demnächst werden Pfingstrosen und Dahlien auf den Beeten blühen, dann Bartnelken, Sonnenblumen und Gladiolen.

Im Odenwald und in der Pfalz

Die zwei Spargelanbauer aus Lampertheim Hüttenfeld haben die Blumenfelder zum Selbstschneiden einst als weiteres Standbein aufgebaut. Als Standort in Lampertheim wurde die gut sichtbare Lage neben den Straßen gewählt und Parkmöglichkeiten sind direkt am Feld vorhanden. „Derweil betreiben wir über 30 Blumenfelder – bis hin nach Bruchsal, im Odenwald und in Neustadt an der Weinstraße“, erklärt Willi Eichenauer. Er ist der Verantwortliche für die Bewirtschaftung der Felder. Unterstützung erhält er von überwiegend polnischen Saisonarbeitern.

Die Blumenfelder müssen gehegt und gepflegt werden. Wachstum und Blütenpracht hängen stark vom Wetter ab. Im vergangenen Jahr hatte der Landwirt mit der langanhaltenden Hitze und Trockenheit zu kämpfen. „Während der warmen Zeit müssen wir verstärkt auf eine fachgerechte Bewässerung achten. Dann kommen moderne Bewässerungssysteme zum Einsatz“, sagt Eichenauer und erklärt: „Das Wasser entnehmen wir der Ringleitung, das dann durch die Tropfschläuche fließt, die wir auf dem Boden verlegt haben.“ Schäden an den Blumen durch Witterungseinflüsse kämen selten vor. „Probleme treten eher durch Windböen auf. Dann verselbstständigen sich schon mal die Hinweisschilder, die auf dem Feld stehen.“

Diese Form der Direktvermarkung sei beliebt. Die Verbraucher freuten sich, dass sie die Freiland- Blumen selber schneiden und frisch vom Feld nach Hause holen können. „Wer größere Mengen Blumen schneiden will – zum Beispiel für eine Tischdekoration zur Hochzeit oder für eine Geburtstagsfeier – der ruft vorher bei uns an und sagt Bescheid“, berichtet Eichenauer. Eine größere Menge Blumen holt sich beispielsweise auch ein Wormser Verein, der damit seinen Wagen zum Backfischfest-Umzug schmückt.

„Aber es gibt auch schwarze Schafe“, sagt der Landwirt. Nicht jeder Kunde nehme es mit der Bezahlung genau. Doch es gebe auch Kunden, die andere mit schlechter Zahlungsmoral auffordern, die verlangte Summe zu entrichten. Auf einer Hinweistafel stehen die Preise. Und dort liegen auch kleine Messer zum Abschneiden.

Außerdem steht neben dem Blumenfeld ein Schild, das die Familie Eichenauer und im Hintergrund Axel von Wahl auf dem Traktor zeigt. Die Tafel ist von Kinderhand gemalt und die Strichmenschen sehen witzig aus. Doch hierbei geht es um eine ernste Sache. Die Malerei soll daran erinnern, dass eine ganze Familie hinter dem Blumenangebot steht und mit der Bewirtschaftung für ihren Lebensunterhalt sorgt. „Das Bild hat mein Sohn Lukas vor vielen Jahren gemalt“, erklärt Eichenauer.

Die Lampertheimerin Helge Maren Krause schneidet sich regelmäßig Blumen ab. Sie variiert bei ihrer Deko zu Hause. „Ich erfreue mich an dem Tulpenbeet, es sieht so schön aus“, schwärmt sie. Auch Irene Bayerle kommt immer wieder und findet die Felder eine tolle Sache. Mit den frischen Blumen vom Acker verwirklicht sie ihre kreativen Blütenideen.

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.04.2019