„Vertrauen ist unser größtes Kapital“

Lampertheim.Am deutschlandweiten Wachstum der Commerzbank hat auch die Lampertheimer Filiale ihren Beitrag geleistet. Das betont Filialleiter Muamer Culah im Pressegespräch. Die Zahl der Neukunden blieb gegenüber 2017 im Vorjahr mit 3850 Kunden allerdings konstant. Die Aufmerksamkeit gelte denn auch verstärkt den Bestandskunden, betonte Culah, der die Filiale in der Kaiserstraße seit einem Jahr leitet.

Mit der Vergabe von Ratenkrediten in Höhe von 24 Millionen Euro habe die Commerzbank in Lampertheim 2018 ihr bisheriges Niveau nicht nur halten, sondern um eine Million Euro steigern können. Culah verwies hierbei auf schnelle und unbürokratische Vergabeverfahren. Ein Autokredit lasse sich in der Regel binnen Minuten abwickeln. Der Kredit zur Modernisierung oder Sanierung einer Immobilie werde bis zu einem Volumen von 80 000 Euro ohne Grundbucheintrag vergeben.

Mit einer Summe von insgesamt 20,3 Millionen Euro habe die Commerzbank Lampertheim im vorigen Jahr den Neuerwerb von Immobilien ermöglicht, eine Steigerung um 3,2 Millionen Euro. Zurückhaltung herrsche bei den Kunden hingegen nach wie vor im Anlagengeschäft. Fast jeder zweite Kunde bevorzuge es, seine Ersparnisse ruhen zu lassen – etwa auf einem Sparbuch –, anstatt in Anlageformen zu investieren, die Renditen ermöglichen. So seien auf den Sparkonten der Lampertheimer Commerzbank insgesamt 22 Millionen Euro verbucht, was faktisch einer Geldentwertung gleichkommt, wie Filialleiter Culah betont. Die Anlageformen Immobilien, Investmentfonds und Bausparverträge lägen bei der Commerzbank an erster Stelle.

Entscheidend für eine erfolgreiche Geldanlage sei das persönliche Beratungsgespräch. Hierbei gelte es, die persönlichen Voraussetzungen und Ziele für einen möglichen Abschluss zu ermitteln. Die Bankberater gingen dabei mit Augenmaß vor, um das Vertrauen von Kunden im Zusammenhang mit der Vermittlung von Geldanlagen nicht aufs Spiel zu setzen. „Das Vertrauen der Kunden ist unser größtes Kapital“, sagt Culah.

Mehr Versicherungen

Welchen Stellenwert die Sicherheit im Vergleich zur Risikobereitschaft genießt, beweist laut Filialleiter Culah die Steigerungsrate im Geschäft mit Versicherungen um 17 Prozent auf 1,2 Millionen Euro. Hier ließen sich durchaus Alternativen zu klassischen Geldanlagen finden, etwa im Bereich von Rentenversicherungsprodukten mit Kapital-Wahlrecht.

Ihre digitalen Angebote baut die Commerzbank sukzessive aus. Inzwischen lassen sich Kontostandsabfragen via App automatisch tätigen. Jedes vierte Konto werde mittlerweile online eröffnet. 52 Prozent der Lampertheimer Kunden nutzten das Online-Banking. Auf Kontoführungsgebühren will die Commerzbank im Übrigen auch künftig verzichten. urs

