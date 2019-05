Verwaltung erarbeitet Alternativtrasse für Ultranet

LAMPERTHEIM.Die Kommunalpolitik will sich weiterhin gemeinsam gegen die geplante Trassenführung der Ultranet-Hochspannungsleitung wehren. Und nun zieht auch die Verwaltung am gleichen Strang. Das wurde im Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss deutlich. In Absprache mit der Politik erarbeitet die Verwaltung eine alternative Trassenführung östlich der vieldiskutierten Bestandstrasse. Bauamtsleiter Christian Plöhn stellte den aktuellen Stand vor und bat die Fraktionen um die Konkretisierung ihrer Forderungen, um eine exakte Trassenführung auszuarbeiten.

Lob aus den Fraktionen

Hatten die Kommunalpolitiker bei der Sitzung im März noch mangelndes Engagement der Verwaltung für mögliche Verschwenkungen und den Schutz der Bürger kritisiert, gab es nun Lob aus allen Fraktionen. Aus den Örtlichkeiten ergebe sich, so Plöhn, nur eine, realistische Alternativstrecke, die Hofheim und Lampertheim weiter östlich umgehen soll. Er erinnerte, dass ein Neubau aber immer „stärkere Eingriffswirkung in die Landschaft“ habe. „Damit es für die Betreiber eine echte Alternative ist, müssen wir einen leichteren Vollzug nachweisen“, so der Bauamtsleiter.

Deshalb wolle man im Voraus auf Grundstückseigentümer und Verbände zugehen. Die geforderte Entfernung zu Häusern von 400 Metern könne nicht überall eingehalten werden, es seien aber immer mindestens 200. Die Fraktionen wollen nun gemeinsam ermitteln, was entlang der Strecke besonders schützenswert sind.

Einigkeit herrschte auch bei der Frage, wie der als Parkplatz genutzte Vorplatz des Adam-Günderoth-Stadions ausgebessert werden soll. Die Verwaltung hatte diverse Sanierungsmöglichkeiten auf CDU-Antrag hin prüfen lassen, Haushaltsmittel sollen 2020 eingestellt werden. Verwaltungsmitarbeiter Jochen Bertsch riet von den Möglichkeiten einer Asphalt-, Pflasterstein- oder Kunststoffgittersanierung ab, weil bei tieferem Eingriff in den Boden mit kostenintensiver Entsorgung von Altlasten auf dem ehemaligen Deponiekörpers zu rechnen sei.

CDU, FDP und SPD sprachen sich für eine Alternative aus kostengünstiger Aufbesserung des Platzes und eines befestigten Weges für Fußgänger aus. Außerdem soll der Fahrzeugverkehr „auf ein notwendiges Maß reduziert werden“, so Bürgermeister Störmer. Das Vorhaben soll berechnet und in der nächsten Sitzung vertieft werden.

Zuvor stellte Ulrich Rochard vom Tübinger Ingenieurbüro „ebök“ ein Energiekonzept für das Baugebiet Gleisdreieck vor. Der Fachmann empfahl dem Gremium, die Energiestandards „KfW EH 40“ für Einfamilienhäuser und „KfW 40 Plus“ für Mehrfamilienhäuser in den Kaufverträgen festzuschreiben. Das sei aus ökologisch-ökonomischer Sicht sinnvoll. Das Büro rät ferner, das Gebiet nur mit Strom zu versorgen und auf Gas oder Nahwärme zu verzichten. Hohes Potential sieht Rochard in der Solarenergie. Er regte an, neben Dächern auch den Lärmschutz mit Photovoltaik zu bestücken. So könne die Stadt ein „zukunftsfähiges, CO2-neutrales Quartier“ bauen. ksm

