Verwaltung will Schiller-Café halten

Lampertheim.Für eine gastronomische Nutzung des Schiller-Cafés spricht sich der Fachbereich Immobilienmanagement der Lampertheimer Stadtverwaltung aus. Er will dem Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 29. Mai, 19 Uhr, eine entsprechende Beschlussvorlage unterbreiten.

Zuvor hat der Fachbereich, wie in der Vorlage dokumentiert wird, Alternativen geprüft. Etwa die Einrichtung einer Mobilitätszentrale durch den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). Die Umbaukosten würden sich hierfür auf schätzungsweise 22 000 Euro belaufen. In Gesprächen mit VRN-Vertretern war eine solche Option als durchaus realistisch erörtert worden. Gleichzeitig hatte die Stadt in Gesprächen mit dem Eigentümer des Bahnhofs über eine kommunale Nutzung des Gebäudes verhandelt – mit dem Resultat, dass es Verhandlungsspielräume gibt, um im Bahnhof eine Mobilitätszentrale zusammen mit der Geschäftsstelle der Gesellschaft Verkehr und Tourismus Lampertheim (VTL) sowie dem Regiebetrieb fürs Stadtmarketing unterbringen zu können.

Da sich allerdings bis jetzt noch nicht abzeichnete, auf welcher finanziellen Basis die Stadt eine solche Vereinbarung treffen könnte, hatte die SPD im Stadtparlament darauf gedrungen, die Zwischenlösung – eine Unterbringung der VRN-Zentrale ins Schiller-Café – wenigstens nicht komplett aus dem Auge zu verlieren.