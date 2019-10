Verwaltung wird digitaler

Lampertheim.Die Stadtverwaltung Lampertheim hat aus den Händen von Staatssekretär Stefan Heck aus dem Hessischen Innenministerium als eine der ersten Kommunen in Hessen das IT-Sicherheitszertifikat des Landes erhalten. Bürgermeister Störmer sieht dies als ersten wichtigen Schritt zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Dieses verpflichtet die öffentlichen Verwaltungen, bis Ende 2022 über 500 Verwaltungsleistungen digital abzubilden.

Die Stadt habe, so Störmer in einer Pressemitteilung, erste Maßnahmen umgesetzt. So könnten seit Frühjahr Personenstandsurkunden online beantragt werden. In naher Zukunft könnten weitere Leistungen ohne einen „Gang zur Behörde“ von zu Hause aus erledigt werden. „Die Daten der Bürger sind ein höchst schützenswertes Gut“, betont der Bürgermeister: „Wir erachten es daher als selbstverständlich, alle Anstrengungen zum Schutz dieser Daten zu unternehmen.“

Auf aktuellem technischen Stand

In einem 18-monatigen Projekt hat sich die Lampertheimer Stadtverwaltung unter Federführung des IT-Sicherheitsbeauftragten Ralf Müller und des Projektleiters Maximilian Thode mit der Umsetzung der geforderten Rahmenvorgaben beschäftigt. Zusammen mit dem Kommunalen Dienstleistungszentrum für Cybersicherheit wurden alle Prozesse der Verwaltungsorganisation und der IT-Sicherheit überarbeitet, dokumentiert und auf den Stand der Technik angepasst.

Insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Verwaltungsdigitalisierung und die gleichzeitig zunehmenden Hackerangriffe werde die Gewährleistung eines möglichst umfassenden Maßes an Cybersicherheit immer essenzieller, heißt es in der Pressemitteilung der Lampertheimer Stadtverwaltung. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 31.10.2019